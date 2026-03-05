De tendinitis a síndrome del túnel carpiano: conocé todas las lesiones que puede causarte tu teléfono

telefono mano Por estas razones deberás evita usar constantemente el teléfono.

Además, existen otras lesiones menos conocidas pero ello no significa que no podamos padecerlas:

Tendinopatía de De Quervain: es la inflamación de los tendones en la base del pulgar, provocada por el movimiento constante de desplazamiento en la pantalla.

Dedo en resorte: en este caso, el sobreesfuerzo hace que los tendones flexores comiencen a engrosarse, causando que el dedo se quede enganchado o emita un chasquido al intentar moverlo.

Lesión del nervio cubital: es frecuente en quienes utilizan el smartphone apoyando los codos sobre superficies duras (como el escritorio) durante mucho tiempo, lo que duerme los dedos meñique y anular.

La fuente citada explica que la mayoría de las lesiones derivadas del teléfono ocurren por el uso excesivo y repetitivo. Gestos como el scroll infinito o teclear mensajes largos someten al dedo pulgar a una tensión desproporcionada. Además, las posturas forzadas, como encorvar el cuello o sostener el celular con los brazos estirados mientras estamos acostados, generan rigidez que se irradia desde las cervicales hasta las muñecas.

Ante este panorama, la prevención es la mejor medicina. Evitar que estas molestias se vuelvan crónicas depende de pequeños ajustes en nuestra rutina diaria. Es fundamental cambiar de posición con frecuencia y realizar descansos cada 30 minutos para estirar las extremidades.

Además, podemos alternar el uso del pulgar con el dedo índice, priorizar las notas de voz sobre los mensajes de texto extensos y mantener una hidratación óptima para la salud de los tejidos.