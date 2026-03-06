Por qué nunca tenemos que comer pollo medio crudo o rosado

Cuando preparamos unas milanesas de pollo en casa o pedimos una pata muslo en un restaurante, siempre tenemos que asegurarnos de que la carne esté completamente blanca y cocida. A continuación te explico por qué esto es tan importante y necesario.
A diferencia de otros alimentos animales, como la carne de vaca o el pescado, el pollo no tiene un punto medio, jugoso o cocido. Siempre, cada pieza, trozo y sin importar el método de cocción, el pollo tiene que estar completamente cocido.
Este detalle es muy importante, más aún si tenemos en cuenta que Argentina es uno de los países que más pollo per cápita consume. En los primeros meses del 2026, Argentina alcanzó un récord histórico superando los 48 kg de pollo por habitante.
¿Por qué hay que cocinar el pollo completamente?
Cocinar bien el pollo no es una mera cuestión de gusto. Si bien este alimento es bastante asqueroso cuando está crudo y la textura es desagradable, este consejo de cocina no se debe solo al sabor; es una medida de seguridad.
A diferencia de otras carnes o alimentos animales, el pollo y las aves en general suelen estar en corrales, todas juntas y en contacto constante con sus heces.
Este pequeño pero gravísimo detalle es el culpable de que la carne de pollo se contamine con bacterias y patógenos propios de las heces. El tracto digestivo de los pollos del corral es el caldo de cultivo natural de varios organismos peligrosos.
Bacterias como la salmonella, la campylobacter o la clostridium perfringens logran pasar a la carne y contaminarla. Todas ellas generan efectos digestivos e intoxicaciones alimentarias con mayor o menor sintomatología.
Además, a diferencia de la carne de vaca, donde las bacterias suelen quedarse en la superficie, en la carne de pollo las bacterias pueden penetrar mucho más adentro a causa de la estructura natural muscular del ave. Por eso el pollo necesita más tiempo de cocción y una temperatura potente.
La forma de saber si el pollo está completamente cocido y es un alimento seguro de consumir es observar el color de la pieza. El pollo tiene que estar blanco y la textura no tiene que ser fibrosa.
Consejos para conservar el pollo en buen estado
Para descongelar el pollo, siempre hay que pasarlo del freezer a la heladera. Nunca laves el pollo con agua, nunca lo coloques al sol para descongelarlo ni lo pases por lavandina. Son prácticas superpeligrosas para los alimentos.
El pollo crudo en la heladera tiene una vida útil de no más de dos días. El pollo cocido aguanta en la heladera 3 o 4 días. Si pasado ese tiempo desconfías de su textura y olor, no lo consumas.