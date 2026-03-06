Por qué nunca tenemos que comer pollo medio crudo o rosado

¿Por qué hay que cocinar el pollo completamente?

Cocinar bien el pollo no es una mera cuestión de gusto. Si bien este alimento es bastante asqueroso cuando está crudo y la textura es desagradable, este consejo de cocina no se debe solo al sabor; es una medida de seguridad.

A diferencia de otras carnes o alimentos animales, el pollo y las aves en general suelen estar en corrales, todas juntas y en contacto constante con sus heces.

Este pequeño pero gravísimo detalle es el culpable de que la carne de pollo se contamine con bacterias y patógenos propios de las heces. El tracto digestivo de los pollos del corral es el caldo de cultivo natural de varios organismos peligrosos.

Embed - ¿QUE PASA SI COMO POLLO CRUDO O POCO HECHO? ¡CUIDADO CON ESTO!

Bacterias como la salmonella, la campylobacter o la clostridium perfringens logran pasar a la carne y contaminarla. Todas ellas generan efectos digestivos e intoxicaciones alimentarias con mayor o menor sintomatología.

Además, a diferencia de la carne de vaca, donde las bacterias suelen quedarse en la superficie, en la carne de pollo las bacterias pueden penetrar mucho más adentro a causa de la estructura natural muscular del ave. Por eso el pollo necesita más tiempo de cocción y una temperatura potente.

La forma de saber si el pollo está completamente cocido y es un alimento seguro de consumir es observar el color de la pieza. El pollo tiene que estar blanco y la textura no tiene que ser fibrosa.

Consejos para conservar el pollo en buen estado

pollo congelado Mantén el pollo y cualquier tipo de carne bien refrigerada.

Para descongelar el pollo, siempre hay que pasarlo del freezer a la heladera. Nunca laves el pollo con agua, nunca lo coloques al sol para descongelarlo ni lo pases por lavandina. Son prácticas superpeligrosas para los alimentos.

El pollo crudo en la heladera tiene una vida útil de no más de dos días. El pollo cocido aguanta en la heladera 3 o 4 días. Si pasado ese tiempo desconfías de su textura y olor, no lo consumas.