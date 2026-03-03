¿El queso rallado se puede freezar? El truco definitivo para no desperdiciar ni un gramo

Quesos duros y semiduros (reggianito, sardo, parmesano): Son los candidatos ideales. Al tener poca humedad, soportan muy bien el congelamiento sin perder sabor ni textura.

queso-semiduro

Quesos blandos: no se recomienda rallarlos y freezarlos, ya que al descongelarse suelen quedar con una textura gomosa o excesivamente húmeda.

queso-cremoso

Cómo freezar el queso correctamente

Para evitar que el queso se convierta en un bloque de hielo imposible de usar, seguí estos pasos:

Rallado grueso o fino: el rallado en hebras aguanta mejor que el polvo ultra fino.

Recipiente hermético: es fundamental usar bolsas tipo ziploc (sacándoles todo el aire posible) o recipientes plásticos con buen cierre para evitar que absorba olores del freezer .

. La “regla de la porción”: si tenés mucho queso, freezalo en porciones pequeñas. Una vez que lo sacás del freezer, no es recomendable volver a congelarlo.

queso-rallado1

El mito de la descongelación del queso

A diferencia de la carne, el queso rallado no necesita pasar horas en la heladera para descongelarse. Podés tirarlo directamente sobre la salsa caliente o la tartera. El calor residual hará el trabajo en segundos, manteniendo la frescura del sabor.

Dato extra: el queso rallado puede durar hasta 6 meses en el freezer en óptimas condiciones. Pasado ese tiempo, puede empezar a perder intensidad aromática.

Conclusión: freezar el queso es una excelente estrategia de ahorro y organización. Así que la próxima vez que veas una oferta en la quesería, podés comprar sin miedo: el freezer es tu aliado.