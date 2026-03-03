¿El queso rallado se puede freezar? El truco definitivo para no desperdiciar ni un gramo

Es una de las preguntas más recurrentes en la cocina hogareña: compramos un trozo grande de queso, lo rallamos para los fideos del domingo y, de repente, nos sobra una cantidad considerable. La duda aparece de inmediato: ¿se puede guardar en el freezer o se arruina?
La respuesta corta es sí, se puede, pero con algunas condiciones para que no pierda su esencia.
Queso rallado: el truco para guardarlo en el freezer
El tipo de queso es la clave. No todos los quesos reaccionan igual al frío extremo. El freezer tiende a romper la estructura de la grasa y la humedad del producto.
- Quesos duros y semiduros (reggianito, sardo, parmesano): Son los candidatos ideales. Al tener poca humedad, soportan muy bien el congelamiento sin perder sabor ni textura.
- Quesos blandos: no se recomienda rallarlos y freezarlos, ya que al descongelarse suelen quedar con una textura gomosa o excesivamente húmeda.
Cómo freezar el queso correctamente
Para evitar que el queso se convierta en un bloque de hielo imposible de usar, seguí estos pasos:
- Rallado grueso o fino: el rallado en hebras aguanta mejor que el polvo ultra fino.
- Recipiente hermético: es fundamental usar bolsas tipo ziploc (sacándoles todo el aire posible) o recipientes plásticos con buen cierre para evitar que absorba olores del freezer.
- La “regla de la porción”: si tenés mucho queso, freezalo en porciones pequeñas. Una vez que lo sacás del freezer, no es recomendable volver a congelarlo.
El mito de la descongelación del queso
A diferencia de la carne, el queso rallado no necesita pasar horas en la heladera para descongelarse. Podés tirarlo directamente sobre la salsa caliente o la tartera. El calor residual hará el trabajo en segundos, manteniendo la frescura del sabor.
Dato extra: el queso rallado puede durar hasta 6 meses en el freezer en óptimas condiciones. Pasado ese tiempo, puede empezar a perder intensidad aromática.
Conclusión: freezar el queso es una excelente estrategia de ahorro y organización. Así que la próxima vez que veas una oferta en la quesería, podés comprar sin miedo: el freezer es tu aliado.