Inicio Sociedad queso
¡No lo sabia!

¿El queso rallado se puede freezar? El truco definitivo para no desperdiciar ni un gramo

Es una de las preguntas más recurrentes en la cocina hogareña: ¿se puede guardar el queso rallado en el freezer o se arruina?

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
El queso rallado se puede freezar sin problemas.

El queso rallado se puede freezar sin problemas.

Es una de las preguntas más recurrentes en la cocina hogareña: compramos un trozo grande de queso, lo rallamos para los fideos del domingo y, de repente, nos sobra una cantidad considerable. La duda aparece de inmediato: ¿se puede guardar en el freezer o se arruina?

La respuesta corta es sí, se puede, pero con algunas condiciones para que no pierda su esencia.

queso-rallado

Queso rallado: el truco para guardarlo en el freezer

El tipo de queso es la clave. No todos los quesos reaccionan igual al frío extremo. El freezer tiende a romper la estructura de la grasa y la humedad del producto.

  • Quesos duros y semiduros (reggianito, sardo, parmesano): Son los candidatos ideales. Al tener poca humedad, soportan muy bien el congelamiento sin perder sabor ni textura.
queso-semiduro
  • Quesos blandos: no se recomienda rallarlos y freezarlos, ya que al descongelarse suelen quedar con una textura gomosa o excesivamente húmeda.
queso-cremoso

Cómo freezar el queso correctamente

Para evitar que el queso se convierta en un bloque de hielo imposible de usar, seguí estos pasos:

  • Rallado grueso o fino: el rallado en hebras aguanta mejor que el polvo ultra fino.
  • Recipiente hermético: es fundamental usar bolsas tipo ziploc (sacándoles todo el aire posible) o recipientes plásticos con buen cierre para evitar que absorba olores del freezer.
  • La “regla de la porción”: si tenés mucho queso, freezalo en porciones pequeñas. Una vez que lo sacás del freezer, no es recomendable volver a congelarlo.
queso-rallado1

El mito de la descongelación del queso

A diferencia de la carne, el queso rallado no necesita pasar horas en la heladera para descongelarse. Podés tirarlo directamente sobre la salsa caliente o la tartera. El calor residual hará el trabajo en segundos, manteniendo la frescura del sabor.

Dato extra: el queso rallado puede durar hasta 6 meses en el freezer en óptimas condiciones. Pasado ese tiempo, puede empezar a perder intensidad aromática.

Conclusión: freezar el queso es una excelente estrategia de ahorro y organización. Así que la próxima vez que veas una oferta en la quesería, podés comprar sin miedo: el freezer es tu aliado.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar