Con un chorrito de vinagre: cómo conservar el queso y evitar que le salgan hongos

Hoy te explico cómo usar vinagre para conservar el queso en la heladera en buen estado por más tiempo. Este truco es perfecto para evitar que le salgan hongos al queso, cuidar la seguridad del alimento y alargar su vida util.
Cuando se trata de trucos con vinagre destinados a mejorar la comida, siempre hay que usar el vinagre clásico de alimentos, de manzana, vino o arroz. Este producto existe desde hace cientos de años; ya las antiguas civilizaciones lo usaban para conservar alimentos, curar heridas y realizar rituales.
El vinagre de alimentos se elabora a través de un proceso con dos pasos claves: primero se fermentan las frutas o cáscaras dulces, como si fueras a preparar vino.
Una vez que las levaduras naturales transforman los azúcares en alcohol, ciertas bacterias se encargan de transformar ese alcohol en un ácido agrio e intenso.
Cómo usar vinagre para mantener un queso en buen estado por más tiempo
El vinagre se usa para cocinar porque es un alimento ácido. Esta característica lo convierte en un conservante natural, un potenciador de sabores y un ablandador de fibras.
El vinagre puede retrasar la descomposición de ciertos alimentos y evitar que se llenen de hongos. Un ejemplo de ello es el queso.
Antes de realizar cualquier procedimiento con vinagre, es importante mencionar que un queso con moho no se puede comer ni recuperar; lo mismo pasa con un pan o verdura ya contaminada. Las raíces de los hongos penetran en el alimento y, ciertos tipos, pueden contener micotoxinas.
Si tenemos un queso rallado o queso firme que queremos mantener, podemos envolverlo en una servilleta apenas embebida con vinagre de manzana o vino y por encima colocar un papel film para que no se seque, o guardarlo en un recipiente con tapa.
Con este truco de vinagre, el queso puede durar algunos días más, pero llegado el momento, se va a echar a perder inevitablemente.
Otros alimentos que puedes mejorar con vinagre
- El vinagre se puede usar para mejorar la cocción de los huevos duros. Si colocamos un chorro de vinagre en el agua hirviendo, los huevos se pelan más fácil y se cocinan de manera uniforme.
- El vinagre de vino es ideal para marinar y ablandar carnes rojas.
- Con vinagre se pueden realizar conservas de vegetales de manera segura y regular la acidez de los alimentos. Muchas frutas o verduras poseen una acidez que, en el peor de los casos, puede ser óptima para el desarrollo de bacterias peligrosas. Al agregar vinagre, evitamos que las esporas de las bacterias contaminen la conserva.