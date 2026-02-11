Con un chorrito de vinagre: cómo conservar el queso y evitar que le salgan hongos

El vinagre de alimentos se elabora a través de un proceso con dos pasos claves: primero se fermentan las frutas o cáscaras dulces, como si fueras a preparar vino.

Una vez que las levaduras naturales transforman los azúcares en alcohol, ciertas bacterias se encargan de transformar ese alcohol en un ácido agrio e intenso.

Cómo usar vinagre para mantener un queso en buen estado por más tiempo

El vinagre se usa para cocinar porque es un alimento ácido. Esta característica lo convierte en un conservante natural, un potenciador de sabores y un ablandador de fibras.

El vinagre puede retrasar la descomposición de ciertos alimentos y evitar que se llenen de hongos. Un ejemplo de ello es el queso.

Antes de realizar cualquier procedimiento con vinagre, es importante mencionar que un queso con moho no se puede comer ni recuperar; lo mismo pasa con un pan o verdura ya contaminada. Las raíces de los hongos penetran en el alimento y, ciertos tipos, pueden contener micotoxinas.

vinagre y queso El ácido del vinagre mantiene el queso en buen estado por más tiempo.

Si tenemos un queso rallado o queso firme que queremos mantener, podemos envolverlo en una servilleta apenas embebida con vinagre de manzana o vino y por encima colocar un papel film para que no se seque, o guardarlo en un recipiente con tapa.

Con este truco de vinagre, el queso puede durar algunos días más, pero llegado el momento, se va a echar a perder inevitablemente.

Otros alimentos que puedes mejorar con vinagre

vinagre de vino Siempre es bueno tener a mano una botella de vinagre en la alacena de la cocina.