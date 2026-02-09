Colocar sal en el microondas: por qué recomiendan hacerlo y cuáles son los beneficios

Al colocar un pequeño recipiente con sal dentro del microondas, esta absorbe el exceso de vapor de agua que se genera al calentar los alimentos.

El uso de la sal no solo ayuda a mantener el ambiente seco, sino que ofrece ventajas directas para la vida útil de tu electrodoméstico:

Adiós a los malos olores: la humedad atrapa partículas de comida que generan aromas desagradables. La sal ayuda a neutralizar estos olores de forma preventiva.

Limpieza facilitada: al evitar que el vapor se condense y se mezcle con la grasa en las paredes, la suciedad no se "pega" con tanta fuerza, permitiendo que un paño húmedo sea suficiente para dejarlo impecable.

Prevención de óxido: el exceso de humedad es el enemigo número uno de los componentes metálicos. Este truco casero ayuda a alargar la vida del aparato evitando la corrosión.

microondas salud.jpg Este truco casero es desconocido por muchas personas.

integrar la sal en tu rutina de cuidado del hogar es una alternativa ecológica, barata y extremadamente eficiente. Este pequeño cambio no solo te ahorrará tiempo en la limpieza, sino que garantizará que tu microondas funcione de manera más higiénica y duradera.

Paso a paso: cómo realizar este truco casero

Para aprovechar este consejo, basta con colocar un cuenco pequeño con un par de cucharadas de sal fina después de usar el microondas (con el aparato apagado) o incluso dejarlo durante la noche.

Si buscas una limpieza profunda, puedes mezclar sal con un poco de agua para crear una pasta abrasiva suave que elimine las manchas más difíciles sin dañar la superficie.