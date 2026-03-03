Feriados 2026: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo en Argentina?

Este descanso extendido se debe a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), que este año cae martes. Para incentivar el turismo interno, el Gobierno Nacional dispuso que el lunes 23 de marzo sea día no laborable con fines turísticos.

feriados

Feriado o día no laborable

Es importante que el trabajador distinga la naturaleza de ambos días del fin de semana largo:

Martes 24 de marzo: ds feriado nacional inamovible. Rige la normativa del descanso dominical; quien trabaje deberá percibir remuneración doble.

Lunes 23 de marzo: es un día no laborable. En este caso, el descanso queda a criterio del empleador (excepto en administración pública, bancos y seguros, donde es asueto garantizado). Si se trabaja, la paga es la de una jornada habitual.

feriados2

Abril con feriados: otro fin de semana largo

Para quienes ya están pensando en el mes siguiente, abril de 2026 se perfila como uno de los meses con mayor movilidad turística debido a la coincidencia de fechas patrias y religiosas:

Del jueves 2 al domingo 5 de abril: se unifican el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (jueves 2) con el Viernes Santo (3 de abril), conformando otro fin de semana de cuatro días ideal para escapadas.

feriados1