Semana Santa 2026: cuándo cae y cuáles son los destinos más recomendados para viajar

De esta manera, el cronograma de feriados queda conformado por un bloque de cuatro días seguidos para la mayoría de los trabajadores:

Jueves 2 de abril: feriado nacional (Malvinas) y Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: feriado nacional (viernes Santo).

Sábado 4 de abril: sábado de gloria.

Domingo 5 de abril: domingo de Pascuas.

semana-santa-20262

Destinos recomendados para viajar en Semana Santa 2026: ¿a dónde ir?

Para quienes buscan una "escapadita" de 4 días, Argentina ofrece opciones para todos los gustos, desde el calor del litoral hasta el aire puro de la Patagonia. Es hora de viajar:

Mendoza, el clásico de Cuyo: abril es el mes de la post-vendimia. Con los viñedos en tonos ocres, es el destino ideal para el turismo enológico y gastronómico. Además de las bodegas, el Parque General San Martín y la montaña son paradas obligadas.

enológico y gastronómico. Además de las bodegas, el Parque General San Martín y la montaña son paradas obligadas. Cataratas del Iguazú (Misiones): una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo siempre es tendencia. El clima en abril es más benévolo (menos humedad y calor extremo que en verano), ideal para recorrer las pasarelas.

Bariloche (Río Negro): la ciudad rionegrina celebra la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate durante estas fechas. Un plan perfecto para familias, combinando paisajes de lagos con la mejor pastelería artesanal.

Salta y Jujuy: el Noroeste Argentino vive la Semana Santa con una mística especial. Las procesiones en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca ofrecen una experiencia cultural y espiritual única.

semana-santa-20261

Pasajes y reservas para Semana Santa 2026

A diferencia de otros años, la demanda para este 2026 se ha disparado temprano. Aquí algunos puntos clave a tener en cuenta:

Vuelos: los pasajes de cabotaje para estas fechas suelen aumentar su valor a medida que se acerca abril. Actualmente, un vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires a destinos como Mendoza o Iguazú ronda entre los $230.000 y $350.000 en aerolíneas low cost, dependiendo de la anticipación.

Alojamiento: la ocupación hotelera en centros turísticos suele superar el 90%. Se recomienda reservar con al menos 30 días de antelación para encontrar disponibilidad en hoteles 3 y 4 estrellas, donde los paquetes por las 3 noches pueden partir desde los $480.000 por persona (incluyendo vuelo).

Tendencia: Muchos viajeros están optando por los "paquetes cerrados" que incluyen traslados y excursiones, una forma de congelar precios frente a la inflación y asegurar el lugar en las actividades más buscadas, como las visitas a bodegas o parques nacionales.

Calendario nacional de feriados 2026

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables:

Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.