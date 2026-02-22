Cuando el mes de febrero ya se encuentra en la recta final, muchos argentinos ya ponen la mirada en el primer gran respiro del año: la Semana Santa. En este 2026, el calendario nacional, plagado de feriados, regala un escenario ideal para el turismo, combinando la fe, el descanso y la posibilidad de descubrir paisajes nacionales en una de las mejores épocas para viajar por el clima.
Semana Santa 2026: cuándo cae y cuáles son los destinos más recomendados para viajar
Se aproxima Semana Santa 2026 y ahora es el momento de ver destinos y pasajes para realizar una escapadita. Cuándo cae
Si la idea es poder dedicarle tiempo a Semana Santa 2026, el trabajo lo permite y hacer una escapadita, lo ideal manejarse con tiempo, para sacar pasajes de micro o avión, como así también una reserva en un hotel.
Semana Santa 2026: cuándo cae este año
Este año, la Semana Santa tiene una particularidad: el Jueves Santo (2 de abril) coincide con el feriado inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
De esta manera, el cronograma de feriados queda conformado por un bloque de cuatro días seguidos para la mayoría de los trabajadores:
- Jueves 2 de abril: feriado nacional (Malvinas) y Jueves Santo.
- Viernes 3 de abril: feriado nacional (viernes Santo).
- Sábado 4 de abril: sábado de gloria.
- Domingo 5 de abril: domingo de Pascuas.
Destinos recomendados para viajar en Semana Santa 2026: ¿a dónde ir?
Para quienes buscan una "escapadita" de 4 días, Argentina ofrece opciones para todos los gustos, desde el calor del litoral hasta el aire puro de la Patagonia. Es hora de viajar:
- Mendoza, el clásico de Cuyo: abril es el mes de la post-vendimia. Con los viñedos en tonos ocres, es el destino ideal para el turismo enológico y gastronómico. Además de las bodegas, el Parque General San Martín y la montaña son paradas obligadas.
- Cataratas del Iguazú (Misiones): una de las 7 Maravillas Naturales del Mundo siempre es tendencia. El clima en abril es más benévolo (menos humedad y calor extremo que en verano), ideal para recorrer las pasarelas.
- Bariloche (Río Negro): la ciudad rionegrina celebra la tradicional Fiesta Nacional del Chocolate durante estas fechas. Un plan perfecto para familias, combinando paisajes de lagos con la mejor pastelería artesanal.
- Salta y Jujuy: el Noroeste Argentino vive la Semana Santa con una mística especial. Las procesiones en los pueblos de la Quebrada de Humahuaca ofrecen una experiencia cultural y espiritual única.
Pasajes y reservas para Semana Santa 2026
A diferencia de otros años, la demanda para este 2026 se ha disparado temprano. Aquí algunos puntos clave a tener en cuenta:
- Vuelos: los pasajes de cabotaje para estas fechas suelen aumentar su valor a medida que se acerca abril. Actualmente, un vuelo ida y vuelta desde Buenos Aires a destinos como Mendoza o Iguazú ronda entre los $230.000 y $350.000 en aerolíneas low cost, dependiendo de la anticipación.
- Alojamiento: la ocupación hotelera en centros turísticos suele superar el 90%. Se recomienda reservar con al menos 30 días de antelación para encontrar disponibilidad en hoteles 3 y 4 estrellas, donde los paquetes por las 3 noches pueden partir desde los $480.000 por persona (incluyendo vuelo).
- Tendencia: Muchos viajeros están optando por los "paquetes cerrados" que incluyen traslados y excursiones, una forma de congelar precios frente a la inflación y asegurar el lugar en las actividades más buscadas, como las visitas a bodegas o parques nacionales.
Calendario nacional de feriados 2026
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables:
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.