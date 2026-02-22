Ni el patio, ni la cocina: el lugar ideal donde colocar la cama de tu perro este verano

Por otro lado, la cocina suele ser el punto más caliente de la casa debido al funcionamiento constante de la heladera y el horno, además de la falta de corrientes de aire fluidas, por lo que no debe ser una opción para tu perro.

Los pasillos interiores o las habitaciones orientadas hacia el sector más fresco de la casa (donde no da el sol de la tarde) son los ganadores. La clave está en permitir que el aire circule; una cama ubicada entre dos aperturas (puerta o ventana) para que el calor de tu mascota se disipe más rápido.

camas perros gatos (2).jpg La cama de tu perro en verano no debe estar hecha de materiales calurosos.

Si la cama es de materiales sintéticos o peluche, el perro sentirá que duerme sobre una estufa. Opta por fundas de algodón o telas transpirables.

Si tu mascota es de una raza con mucho pelo o braquicéfala (como el Bulldog o el Pug), considera elevar su cama unos centímetros del suelo usando una estructura de malla.

Ten en cuenta que tu perro es el mejor termómetro. Si lo ves buscando las zonas de tránsito o estirándose en el suelo de piedra, es momento de trasladar su cama a un sitio más estratégico.

Síntomas del golpe de calor en perros

Jadeo excesivo y respiración rápida/nerviosa.

Salivación abundante o babeo espeso.

Encías y mucosas color rojo intenso, pálidas o azuladas/moradas.

Debilidad muscular, tambaleos o falta de equilibrio.

Temperatura corporal elevada (por encima de ).

Decaimiento, mareos o aturdimiento.

Signos graves: Vómitos, diarrea, convulsiones, deshidratación o pérdida de conciencia.