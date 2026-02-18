Feriados 2026: en marzo habrá otro fin de semana extra largo, pero no es para todos

El martes 24 de marzo es un feriado inamovible por celebrar el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" y la decisión de Nación fue agregar el lunes 23 como "Día no laborable con fines turísticos". Así, muchas personas van a disfrutar (junto al sábado 21 y el domingo 23) de otro fin de semana extra largo en Argentina.

Al ser un "día no laborable" el lunes 23 no todos van a poder disfrutar de los cuatro días de descanso. Ya que es una jornada con un tratamiento laboral especial donde el empleador decide si se trabaja o no, a diferencia de los feriados que son de descanso obligatorio. Es obligatorio para la administración pública, pero optativo en el sector privado, y si se trabaja, se paga de forma normal, no doble.

Feriados 2026 primer trimestre El calendario de feriados nacionales marca las festividades del 2026.

En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/jefatura/feriados-nacionales-2026) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables con fines turísticos.

Calendario nacional de feriados 2026

A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Feriados inamovibles:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables:

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)

Días no laborables: