Feriados 2026: en marzo habrá otro fin de semana extra largo, pero no es para todos

Pasaron los feriados de Carnaval y como es habitual en muchos argentinos ya se preguntan cuándo es el próximo fin de semana extra largo en el país. No habrá que esperar demasiado, ya que en marzo millones de personas podrán disfrutar nuevamente de cuatro días de descanso, pero ojo, no es para todos.
El siguiente feriado en Argentina es el martes 24 de marzo, jornada histórica que se conmemora el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Es una fecha destinada a la reflexión y el ejercicio de la memoria colectiva sobre el periodo más oscuro de la historia reciente del país.
Feriados 2026: marzo tendrá un nuevo fin de semana extra largo
Si bien el calendario de feriados del Gobierno nacional de Milei indica que en marzo habrá un nuevo fin de semana extra largo, una de esas jornadas es un "día no laborable con fines turísticos". Esto quiere decir que no todos los trabajadores tendrán descanso esa fecha.
El martes 24 de marzo es un feriado inamovible por celebrar el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia" y la decisión de Nación fue agregar el lunes 23 como "Día no laborable con fines turísticos". Así, muchas personas van a disfrutar (junto al sábado 21 y el domingo 23) de otro fin de semana extra largo en Argentina.
Al ser un "día no laborable" el lunes 23 no todos van a poder disfrutar de los cuatro días de descanso. Ya que es una jornada con un tratamiento laboral especial donde el empleador decide si se trabaja o no, a diferencia de los feriados que son de descanso obligatorio. Es obligatorio para la administración pública, pero optativo en el sector privado, y si se trabaja, se paga de forma normal, no doble.
En el sitio oficial (www.argentina.gob.ar/jefatura/feriados-nacionales-2026) del gobierno nacional explican cuáles son los feriados inamovibles y trasladables y los días no laborables con fines turísticos.
Calendario nacional de feriados 2026
A los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales, se le agregan tres jornadas más como días no laborables adicionales mediante la Resolución 164/2025, publicada en el Boletín Oficial.
Feriados inamovibles:
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo.
- Lunes 16 y Martes 17 de febrero: Carnaval.
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo.
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador.
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables:
- Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes (es el miércoles 17)
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
- Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20)
Días no laborables:
- Lunes 23 de marzo: antes del feriado del 24 de marzo.
- Viernes 10 de julio: para extender el descanso tras el 9 de julio.
- Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.