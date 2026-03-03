La realidad virtual ya permite sentir abrazos a distancia con nuevos dispositivos hápticos

realidad-virtual-dispositivos-tecnología-freepik-(1) Los dispositivos hápticos operan con tres componentes esenciales: sensores que detectan movimiento y presión, actuadores que convierten señales eléctricas en vibraciones perceptibles y controladores que sincronizan la experiencia en tiempo real. Crédito: Freepik.

Investigaciones de la Universidad Northwestern demostraron que la piel procesa estímulos en tres dimensiones, lo que permite desarrollar sistemas capaces de generar fuerzas multidireccionales que simulan texturas y resistencias reales.

En el CES 2025, la empresa bHaptics presentó trajes como TactSuit Pro y TactSuit Air, integrados con plataformas de realidad virtual. Con decenas de motores de vibración distribuidos en el cuerpo, estos dispositivos pueden simular desde una caricia hasta un impacto en videojuegos, creando lo que expertos llaman “telepresencia táctil”.

Dispositivos más allá del entretenimiento: salud, trabajo y seguridad

La expansión de esta tecnología no se limita a la realidad virtual recreativa:

En el ámbito médico , startups desarrollan sistemas hápticos que ayudan a personas con amputaciones a recuperar percepción táctil mediante guantes y brazaletes inteligentes.

En el sector automotor, los volantes con retroalimentación vibratoria alertan sobre riesgos de colisión sin distraer la vista del conductor.

En entornos laborales y educativos, guantes de realidad virtual permiten manipular objetos digitales con sensación de peso y textura.

La posibilidad de traducir información visual o auditiva en estímulos táctiles abre nuevas formas de comunicación y aprendizaje.

La posibilidad de traducir información visual o auditiva en estímulos táctiles abre nuevas formas de comunicación y aprendizaje, integrando el tacto como canal digital.

La realidad virtual avanza hacia una dimensión más sensorial. Si durante siglos la distancia significó ausencia de contacto físico, hoy la tecnología busca acortar esa brecha. El desafío no es reemplazar el contacto humano, sino expandir las formas de conexión en un mundo cada vez más digital.