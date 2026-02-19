Cómo hacer ensalada de verduras asadas: la receta que va a transformar sus guarniciones

Para esta receta vamos a usar verduras que todos tenemos a mano, pero con un tratamiento especial:

Cebollas (2 unidades): cortadas en octavos para que mantengan su textura.

Pimientos (1 rojo y 1 verde): en tiras gruesas.

Zanahorias (2 medianas): cortadas en rodajas diagonales o bastones finos.

Berenjena (1 grande): en cubos medianos (con cáscara para que no se desarme).

Ajos (4 dientes): ¡enteros y con piel! (Este es el secreto del sabor).

Receta de ensalada de verduras asadas, paso a paso

La base del sabor: en una asadera amplia, disponé todas las verduras . Es clave si se hacen en el horno, que no estén amontonados para que se asen y no se "hiervan" al vapor. En la parrilla se obtiene un sabor ahumado y la ensalada queda mucha más rica.

. Es clave si se hacen en el horno, que no estén amontonados para que se asen y no se "hiervan" al vapor. En la parrilla se obtiene un sabor ahumado y la queda mucha más rica. El condimento: rociá las verduras con un buen chorro de aceite de oliva, sal entrefina, pimienta negra y una pizca de orégano o tomillo.

con un buen chorro de aceite de oliva, sal entrefina, pimienta negra y una pizca de orégano o tomillo. El golpe de calor: llevá a un horno fuerte (200°) durante unos 25 a 30 minutos. A mitad de cocción, dales una vuelta con una espátula. En la parrilla, girar las verduras constantemente, para que se vayan quemando de a poco.

constantemente, para que se vayan quemando de a poco. El toque del editor: Una vez que los vegetales estén tiernos y dorados, retirá los ajos de su piel (estarán como una crema) y mezclalos con el aceite del fondo de la bandeja. Usá esa "pasta" para volver a bañar la ensalada.

Cómo servir la receta de la ensalada de verduras asadas

Podés sumarle unos cubos de queso fresco, un puñado de nueces para dar crocante o simplemente un hilo de aceto balsámico. Es fresca, colorida y, sobre todo, entra por los ojos, ideal para una buena foto en el feed de Instagram.