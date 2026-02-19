Inicio Recetas Receta
Cómo hacer ensalada de verduras asadas: la receta que va a transformar sus guarniciones

Esta receta es perfecta para acompañar todo tipo de comidas, especialmente un buen asado, se destaca por su sabor ahumado

La receta de la ensalada de verduras asadas es especial para acompañar un buen asado.

Olvidate de la clásica ensalada de lechuga y tomate. Cuando la parrilla del asado o el horno entra en juego, los sabores de cualquier receta se concentran, los azúcares naturales se caramelizan y un plato simple se convierte en una experiencia gourmet.

Hoy te traemos la receta de la ensalada de verduras asadas, una opción saludable, económica y perfecta tanto para acompañar un asado como para comer sola.

Receta de ensalada de verduras asadas

Ingredientes: el "dream team" de la huerta

Para esta receta vamos a usar verduras que todos tenemos a mano, pero con un tratamiento especial:

  • Cebollas (2 unidades): cortadas en octavos para que mantengan su textura.
  • Pimientos (1 rojo y 1 verde): en tiras gruesas.
  • Zanahorias (2 medianas): cortadas en rodajas diagonales o bastones finos.
  • Berenjena (1 grande): en cubos medianos (con cáscara para que no se desarme).
  • Ajos (4 dientes): ¡enteros y con piel! (Este es el secreto del sabor).
Receta de ensalada de verduras asadas, paso a paso

  • La base del sabor: en una asadera amplia, disponé todas las verduras. Es clave si se hacen en el horno, que no estén amontonados para que se asen y no se "hiervan" al vapor. En la parrilla se obtiene un sabor ahumado y la ensalada queda mucha más rica.
  • El condimento: rociá las verduras con un buen chorro de aceite de oliva, sal entrefina, pimienta negra y una pizca de orégano o tomillo.
  • El golpe de calor: llevá a un horno fuerte (200°) durante unos 25 a 30 minutos. A mitad de cocción, dales una vuelta con una espátula. En la parrilla, girar las verduras constantemente, para que se vayan quemando de a poco.
  • El toque del editor: Una vez que los vegetales estén tiernos y dorados, retirá los ajos de su piel (estarán como una crema) y mezclalos con el aceite del fondo de la bandeja. Usá esa "pasta" para volver a bañar la ensalada.

Cómo servir la receta de la ensalada de verduras asadas

Podés sumarle unos cubos de queso fresco, un puñado de nueces para dar crocante o simplemente un hilo de aceto balsámico. Es fresca, colorida y, sobre todo, entra por los ojos, ideal para una buena foto en el feed de Instagram.

