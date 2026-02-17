Cómo preparar pimientos morrones en aceite: la receta de la conserva más rica de todas

Por ejemplo, adornar una pizza con lonjas de pimientos morrones o rellenar una carne como uno de los ingredientes, es un gusto que solo se pueden dar los que tienen estas delicias a mano, gracias a elaborar la receta.

Con muy poco tiempo de elaboración, no más de 30 minutos, esta receta la puede preparar todo el mundo que se proponga.

Hay muchas maneras de hacer esta receta, pero ninguna como la de pimientos morrones en conserva como la que recomienda el sitio Cookpad.

Receta de pimientos morrones en conserva

Para iniciar la receta, estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra con la preparación:

Ingredientes

4 pimientos morrones

200 ml de aceite de girasol

100 ml de vinagre blanco

1/2 cucharada de sal

3 hojas de laurel

Pimienta en granos

80 gr de azúcar

4 dientes de ajo

Receta de pimientos morrones, paso a paso