Cómo preparar pimientos morrones en aceite: la receta de la conserva más rica de todas

Siempre es un buen momento para hacer algún producto en conserva y degustarlo cualquier día del año, por su larga durabilidad. En este caso, la cocina convoca para elaborar un producto de los más espectaculares y ricos: la receta de pimientos morrones conserva.
Esta receta se hace con pocos ingredientes y lo mejor es que es tan sencilla como sabrosa, para agregarle a todo tipo de preparaciones.
Es una muy buena idea poder abrir una conserva de pimientos morrones en aceite y darles un toque distinto a las comidas.
Por ejemplo, adornar una pizza con lonjas de pimientos morrones o rellenar una carne como uno de los ingredientes, es un gusto que solo se pueden dar los que tienen estas delicias a mano, gracias a elaborar la receta.
Con muy poco tiempo de elaboración, no más de 30 minutos, esta receta la puede preparar todo el mundo que se proponga.
Hay muchas maneras de hacer esta receta, pero ninguna como la de pimientos morrones en conserva como la que recomienda el sitio Cookpad.
Receta de pimientos morrones en conserva
Para iniciar la receta, estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la obra con la preparación:
Ingredientes
- 4 pimientos morrones
- 200 ml de aceite de girasol
- 100 ml de vinagre blanco
- 1/2 cucharada de sal
- 3 hojas de laurel
- Pimienta en granos
- 80 gr de azúcar
- 4 dientes de ajo
Receta de pimientos morrones, paso a paso
- Conseguir pimientos de buena calidad en una verdulería de confianza.
- Lavar bien cada uno de los pimientos y cortarlos en tiras. Conservar.
- En una cacerola u olla, colocar todos los ingredientes y poner a cocinar hasta que hierva.
- Sumar la mitad de los pimientos morrones cortados en tiras. Cocinar con tapa por unos 10 minutos e ir revolviendo de vez en cuando.
- Lavar bien Un par de frascos y esterilizarlos con un poco de alcohol en su interior.
- Cuando los pimientos morrones están tiernos, retirar del fuego y empezar a colocar en los frascos. Comenzar con una segunda etapa de cocción, con la otra mitad de los pimientos que habíamos reservado.
- Al completar tanda de pimientos ya está completa, seguir llenando los frascos y rellenar con el líquido de la cocción. Sumar aceite si es necesario para que los pimientos queden bien cubiertos.
- Tapar los frascos aún en caliente, rotular con la fecha de elaboración y llevar a la heladera, donde pueden conservarse durante tres meses.