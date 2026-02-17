Cómo preparar berenjena en escabeche: la receta que un aliño especial y un fácil paso a paso

Nadie puede resistirse a comer una rica berenjena en escabeche. Estas se hacen con una receta clásica y casera, que lleva pocos ingredientes y un paso a paso que todo el mundo puede hacer porque es muy fácil de realizar
Esta receta de berenjena en escabeche siempre es protagonista, sobre todo cuando hay una picada entre medio. También se la puede deleitar acompañando otras preparaciones, como un asado, por ejemplo.
Lo mejor es que preparar esta berenjena en conserva, es que todo el mundo debería animarse a elaborarla, ya que se hace con simples ingredientes y el resultado es espectacular.
La berenjena en escabeche se puede hacer de varias formas. Y si hay que recomendar una, que se destaca por ser una de las más tradicionales y es para chuparse los dedos, es una que propone el sitio cookpad, sitio de cocina que deleita al mundo con sus recetas compartidas.
La receta dura bastante en la heladera y se la puede preparar todo el año, para disfrutarla cuando alguna ocasión amerite.
Receta de berenjenas en escabeche para chuparse los dedos
Ingredientes
- 4 berenjenas
- 2 cucharadas de sal gruesa
- 2 tazas de vinagre blanco
- 1 taza de agua
- 1 cucharada de ajó molido
- 1 cucharada de orégano
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharada de ajo picado
- 2 cucharaditas de perejil picado
- 2 tazas de aceite de girasol de buena calidad
- 1 frasco esterilizado
Receta de berenjenas en escabeche, paso a paso
- El paso a paso comienza cortando las berenjenas lavadas. Se les deja la piel y cortan en rodajas de 1 centímetro de espesor, aproximadamente.
- Se dejan reposar en una bandeja o regilla las rodajas de berenjenas. Agregar sal a modo de lluvia y lavar luego de 1 hora.
- En una cacerola con el vinagre y el agua hirviendo, colocar las rodajas de berenjenas y cocinar por unos 5 minutos, para luego retirar y dejar escurriendo en un colador.
- En un frasco limpio y esterilizado, colocar ordenadamente las berenjenas ya cocidas, agregándole entre capa y capa las especias (ajo, perejil, ají molido, orégano y laurel).
- Cubrir la parte superior con aceite de girasol, hasta que las berenjenas queden bien cubiertas.
- Lo ideal es que se unifiquen todos los ingredientes algunos días y luego consumir.