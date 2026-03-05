Qué significa que tu gato se robe una media y cuándo es momento de preocuparte

Sin embargo, hay un factor emocional clave: tu olor. Las medias retienen con fuerza el aroma de su dueño. Para tu mascota, llevarse una prenda que huele a ti es una forma de sentirse segura y acompañada, especialmente cuando no estás.

Algunas gatas (o gatos muy territoriales) llevan objetos blandos a su zona de descanso para crear un entorno más acogedor. Por otro lado, esta es una forma de llamar tu atención.

gato, mascota Este comportamiento de tu gato puede estar relacionado con la caza.

Si cada vez que tu gato agarra una media tú vas detrás de él, el animal aprende que ese objeto es la "llave" para que le prestes atención inmediata.

A falta de juguetes interactivos, cualquier objeto cotidiano se convierte en una herramienta de juego, y está claro que una media puede ser una de ellas.

¿Cuándo es momento de preocuparte?

Aunque ver a un gato desfilar con una media en la boca es motivo de risa y fotos para Instagram, existen señales de alerta que todo dueño responsable debe conocer.

En concreto, debes alarmarte si notas que tu gato no solo transporta la media, sino que intenta masticarla o comérsela. Este trastorno del comportamiento se conoce como Pica y puede deberse a deficiencias nutricionales, estrés o factores genéticos.

Como puedes ver, en la mayoría de los casos, el hecho de que un gato robe medias es una conducta inofensiva basada en el amor y el instinto.