La salud de nuestra mascota suele comunicarse a través de pequeños detalles que, a veces, pasan desapercibidos. Sin embargo, hay una señal física que no admite esperas: el color de las mucosas en el caso de los gatos. En algunas ocasiones, puede que el color rosado de las mismas desaparezca.
Hablando más precisamente, es vital entender qué significa que un gato tenga las encías blancas y por qué este hallazgo suele ser el síntoma de una condición subyacente grave.
Qué significa que tu gato tenga las encías blancas y a qué problema se refiere
En un animal sano, las encías deben presentar un color rosado brillante y húmedo. Este tono es el resultado de una correcta oxigenación y circulación sanguínea. Cuando ese color se desvanece hasta volverse pálido o completamente blanco, estás ante una señal de que algo está fallando.
Cuando un dueño se pregunta qué significa este cambio, la respuesta más frecuente es la anemia. La anemia en el gato no es una enfermedad en sí misma, sino un síntoma de que el número de glóbulos rojos ha caído a niveles peligrosos.
En concreto, la anemia puede ser externa (heridas) o interna (tumores sangrantes o úlceras). Incluso una infestación masiva de pulgas en gatos pequeños puede drenar tanta sangre que provoque este cuadro.
Por otro lado, la insuficiencia renal crónica es otra de las causas comunes, ya que los riñones dejan de producir la hormona necesaria para crear nuevos glóbulos rojos. Ante un traumatismo fuerte o una deshidratación severa, este problema puede presentarse.
Por último, tienes que saber que otras enfermedades como la Leucemia Felina (FeLV) o la Inmunodeficiencia Felina (VIF) atacan directamente la médula ósea.
Qué hacer si notas este síntoma
Si detectas que tu gato tiene las encías blancas, lo primero es mantener la calma pero actuar con rapidez. Observa si el animal presenta otros signos como cansancio extremo, falta de apetito o respiración agitada.
No intentes medicarlo en casa. La anemia severa requiere un diagnóstico profesional mediante un hemograma completo para determinar si es regenerativa o no regenerativa. En casos críticos, tu veterinario podría recomendar una transfusión de sangre de emergencia para estabilizarlo.