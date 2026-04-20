Ni perros, ni gatos: por qué deberías dejar que los topos hagan pozos en tu jardín

A diferencia del perro, que suele hacer pozos profundos y desordenados que dañan las raíces por exposición, el topo trabaja de forma subterránea, creando una red de ingeniería que beneficia a todas tus plantas.

Más precisamente, sus túneles actúan como un sistema de ventilación natural. Esto permite que el oxígeno llegue a las raíces más profundas y que el agua de lluvia drene mejor, evitando encharcamientos.

El topo no come plantas. Su dieta se basa en larvas, caracoles y grillos topo que sí son perjudiciales para tus flores. Son un insecticida natural y gratuito.

jardin, topos Puedes usar la tierra de estos pozos para tus macetas.

Al remover la tierra de las capas profundas y traerla a la superficie, están realizando un proceso de rotación de nutrientes constante. Entonces, en lugar de ver a estos pozos como un problema de mantenimiento, miralos como una señal de éxito ecológico.

Qué hacer con la tierra de estos pozos

Si la estética te preocupa, no necesitás combatir al animal. La tierra que expulsan hacia la superficie en sus pozos es de una calidad excepcional; podés recogerla con una pala y utilizarla para tus macetas.

Un césped con vida subterránea es un jardín más fuerte, resistente a las sequías y libre de químicos nocivos. Si ves una topera, debes dejarla, ya que el animal está trabajando a tu favor.