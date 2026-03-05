¿Qué significa "Six Seven"? el código viral que usan los adolescentes y confunde a los padres

¿Se originó en Roblox o en el basquet?

Como sucede con la mayoría de los modismos de internet, el origen exacto es difuso, pero existen dos teorías principales que dominan la conversación:

El factor Roblox: muchos señalan que la frase se popularizó en comunidades del videojuego Roblox, donde clips cortos y repetitivos suelen marcar tendencia entre los usuarios más jóvenes (Gen Alpha y Gen Z).

Qué significa six seven 2 ¿Qué significa Six Seven?

El fenómeno Taylen Kinney: La hipótesis más sólida apunta a un clip viral del talentoso basquetbolista juvenil estadounidense Taylen Kinney. En un video, Kinney (apodado por algunos como "Mr. 67") califica una bebida diciendo “six or seven” mientras hace un gesto característico. La cadencia de su voz fue lo que los usuarios de redes sociales capturaron para crear el trend.

"Six Seven" se suma a un diccionario digital cada vez más amplio que incluye términos como “NPC” (para personas que parecen seguir un guion), el uso del emoji de calavera para expresar que algo da "mucha risa" (estoy muerto), o “delulu” (para referirse a alguien con expectativas poco realistas).

Más allá de la definición técnica, estos términos funcionan como un código de pertenencia. Para los adolescentes, lo importante no es la precisión matemática del 6 o el 7, sino el uso del lenguaje compartido que los identifica frente a los "ajenos" al mundo de las redes.