En el dinámico universo de las redes sociales, las palabras nacen y mueren a la velocidad de un scroll. Sin embargo, en los últimos días, una expresión se ha instalado con fuerza: “Six Seven” (seis siete). Si escuchaste a un adolescente decir esto frente a una comida, una película o una situación cotidiana, no está repasando números en inglés; está calificando la realidad bajo un nuevo código.
¿Qué significa "Six Seven"? el código viral que usan los adolescentes y confunde a los padres
La expresión se apoderó de TikTok y otras plataformas. Se utiliza para describir algo como “ni bueno ni malo” o “más o menos”, el abismo generacional se produjo por su origen digital
Para los jóvenes, "six seven" es la respuesta estándar para la tibieza o la mediocridad aceptable, según el sitio Knowyourmeme. Se usa para indicar que algo está “más o menos”: ni lo suficientemente bueno para un diez, ni lo suficientemente malo para un aplazo. Es una forma relajada de expresar indiferencia o una valoración intermedia.
Lo que más desconcierta a los adultos es su puesta en escena. En TikTok, el término suele aparecer con un tono rítmico, a veces acompañado de gestos específicos con las manos subiendo y bajando alternadamente o miradas de complicidad. Esta combinación de sonido pegadizo y humor simple es el combustible que permitió su viralización masiva en desafíos y secciones de comentarios.
¿Se originó en Roblox o en el basquet?
Como sucede con la mayoría de los modismos de internet, el origen exacto es difuso, pero existen dos teorías principales que dominan la conversación:
El factor Roblox: muchos señalan que la frase se popularizó en comunidades del videojuego Roblox, donde clips cortos y repetitivos suelen marcar tendencia entre los usuarios más jóvenes (Gen Alpha y Gen Z).
El fenómeno Taylen Kinney: La hipótesis más sólida apunta a un clip viral del talentoso basquetbolista juvenil estadounidense Taylen Kinney. En un video, Kinney (apodado por algunos como "Mr. 67") califica una bebida diciendo “six or seven” mientras hace un gesto característico. La cadencia de su voz fue lo que los usuarios de redes sociales capturaron para crear el trend.
"Six Seven" se suma a un diccionario digital cada vez más amplio que incluye términos como “NPC” (para personas que parecen seguir un guion), el uso del emoji de calavera para expresar que algo da "mucha risa" (estoy muerto), o “delulu” (para referirse a alguien con expectativas poco realistas).
Más allá de la definición técnica, estos términos funcionan como un código de pertenencia. Para los adolescentes, lo importante no es la precisión matemática del 6 o el 7, sino el uso del lenguaje compartido que los identifica frente a los "ajenos" al mundo de las redes.