El fenómeno therian en Mendoza y una alerta profesional por la violencia de las respuestas sociales

Hay una subjetividad que necesita enmascararse, pertenecer, ser manada Hay una subjetividad que necesita enmascararse, pertenecer, ser manada

Compara el fenómeno con otras tribus urbanas que marcaron distintas generaciones, como los emos o los floggers.

therians, convocatoria, plaza independencia Los Therian y un nuevo movimiento social que gana espacio entre los más jóvenes.

Desde esa perspectiva, estas expresiones funcionan como modos de exploración de la identidad en una etapa atravesada por la búsqueda de reconocimiento y de grupo. Para la especialista, se trata de manifestaciones que suelen ser transitorias y que aparecen en contextos donde los jóvenes buscan visibilidad y un lugar propio.

Al mismo tiempo, aclara que lo llamativo o extraño que pueda resultar el fenómeno therian no impide analizarlo con cierta distancia social. “Es un elemento discordante dentro de la sociedad”, reconoce, aunque insiste en que la reacción frente a esa diferencia dice tanto del entorno como del propio fenómeno.

Cuando la diferencia despierta agresividad entre adolescentes

La especialista advierte que el problema aparece cuando la respuesta social parte desde la burla, el rechazo o la violencia. “Tiene que ver con la crueldad de una época que sanciona y castiga la diferencia”, sostiene.

En ese sentido, remarca que muchas de estas prácticas no implican conductas hostiles hacia terceros, pero de todas maneras se convierten en objeto de ataques.

Alguien hace algo que no te afecta y aun así genera odio porque no coincide con lo que vos harías Alguien hace algo que no te afecta y aun así genera odio porque no coincide con lo que vos harías

El episodio ocurrido en Mendoza -donde circuló un grupo de WhatsApp que convocaba a agredir a jóvenes que asistirían a una juntada therian- aparece, para Coronado, como un ejemplo de esa reacción social. El encuentro finalmente fue suspendido.

El rol del mundo adulto y de la escuela frente al fenómeno therian

Otro punto que señala la especialista es la reacción de los adultos, muchas veces atravesada por el temor o la incomprensión. Según plantea, ese miedo puede reforzar discursos agresivos en lugar de promover otro tipo de respuestas relacionadas con la lógica.

En el ámbito escolar, Coronado considera que deben plantearse normas claras de convivencia. “A la escuela va la especie humana”, resume, en una frase que combina humor y límite pedagógico. Explica que la mayoría de las instituciones ya cuentan con códigos de vestimenta que impiden asistir con máscaras u objetos que cubran el rostro, por lo que la intervención debe darse desde reglas existentes y no desde la sanción violenta.

therian La movida Therian, un tema de permanente conversación hoy en Argentina.

También advierte sobre una confusión frecuente: equiparar el fenómeno therian con identidades trans. “No es lo mismo”, señala, y explica que se trata de experiencias distintas que requieren abordajes diferentes dentro de la comunidad educativa.

Cómo intervenir si existe hostigamiento

Para Coronado, el principal desafío aparece cuando la diferencia se transforma en motivo de bullying o exposición pública. Incluso si los jóvenes no expresan esa identidad dentro de la escuela, pueden ser hostigados por publicaciones en redes sociales.

En esos casos, plantea la necesidad de que las instituciones educativas cuenten con criterios claros de intervención y promuevan una enseñanza básica: la convivencia frente a aquello que no se comparte.

El mensaje tiene que ver con cómo reaccionamos ante alguien distinto que no afecta nuestra vida El mensaje tiene que ver con cómo reaccionamos ante alguien distinto que no afecta nuestra vida

Según la especialista, muchos adolescentes buscan visibilidad y reconocimiento, y advierte que esa necesidad no debería convertirlos en blancos de una violencia social que encuentra, cada tanto, un nuevo objeto sobre el cual descargarse.