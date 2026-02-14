Suspendieron el encuentro therian en Mendoza tras amenazas de agresión difundidas en WhatsApp

El encuentro therians que estaba previsto para el 20 de febrero en la plaza Independencia de Mendoza fue suspendido luego de que sus organizadores recibieran amenazas de agresiones difundidas en redes sociales y grupos de WhatsApp. La decisión fue tomada por razones de seguridad.
Según trascendió desde la organización -integrada mayormente por adolescentes que prefieren resguardar su identidad-, les llegó una captura de pantalla de un grupo creado con el objetivo explícito de asistir al lugar para atacarlos, lo que encendió las alarmas y derivó en la cancelación del evento público de therians.
Aunque la convocatoria abierta quedó suspendida, indicaron que igualmente realizarán una reunión privada entre participantes para evitar situaciones de violencia.
El encuentro therian que se suspendió
La llamada “primera juntada therian” había sido organizada a través de redes sociales y estaba prevista para el 20 de febrero a las 16.30 en la plaza Independencia, en pleno centro mendocino. La propuesta buscaba trasladar al espacio público un fenómeno que hasta ahora se desarrollaba principalmente en ámbitos virtuales.
El encuentro había generado curiosidad y también repercusiones diversas en redes sociales desde que comenzó a circular el flyer de invitación. Sin embargo, la situación cambió cuando los organizadores recibieron capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp creado específicamente para asistir al lugar con intenciones agresivas.
En una de esas imágenes -que comenzó a circular entre los propios participantes- se leía una convocatoria explícita a “ir a patear therians” el mismo día y en el mismo sitio del evento. Frente a ese escenario, decidieron suspender la actividad abierta al público para evitar posibles ataques.
Desde la organización señalaron que la prioridad fue resguardar la integridad de quienes pensaban asistir, muchos de ellos menores de edad.
Qué son los therians
El término "therian" refiere a personas que sienten una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. Se trata de una comunidad que se desarrolla principalmente en internet y cuyos integrantes suelen compartir experiencias vinculadas a esa identidad, además de realizar encuentros sociales.
Estas reuniones, según explican quienes forman parte del movimiento, funcionan como espacios de expresión personal y grupal. Los therians utilizan máscaras, accesorios u objetos simbólicos relacionados con animales, aunque no se trata de eventos competitivos ni performances organizadas.
El fenómeno, relativamente nuevo en el espacio público local, generó reacciones de todo tipo: desde la curiosidad hasta la burla y las agresiones. La suspensión del encuentro dejó en evidencia otro aspecto del debate que rodea a estos fenómenos que empiezan siendo digitales cuando intentan trasladarse al ámbito presencial: el temor a la violencia.
Por ahora, el encuentro therian abierto quedó cancelada y será reemplazada por un encuentro privado, en un lugar que no fue difundido, con el objetivo de evitar incidentes.