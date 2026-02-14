Suspendieron el encuentro therian en Mendoza tras amenazas de agresión difundidas en WhatsApp

Juntada Therian suspendida Un grupo de WhatsApp denominado "Patear Therians el 20 de febrero" encendió las alarmas y derivó en la suspensión.

El encuentro therian que se suspendió

La llamada “primera juntada therian” había sido organizada a través de redes sociales y estaba prevista para el 20 de febrero a las 16.30 en la plaza Independencia, en pleno centro mendocino. La propuesta buscaba trasladar al espacio público un fenómeno que hasta ahora se desarrollaba principalmente en ámbitos virtuales.

El encuentro había generado curiosidad y también repercusiones diversas en redes sociales desde que comenzó a circular el flyer de invitación. Sin embargo, la situación cambió cuando los organizadores recibieron capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp creado específicamente para asistir al lugar con intenciones agresivas.

En una de esas imágenes -que comenzó a circular entre los propios participantes- se leía una convocatoria explícita a “ir a patear therians” el mismo día y en el mismo sitio del evento. Frente a ese escenario, decidieron suspender la actividad abierta al público para evitar posibles ataques.

Desde la organización señalaron que la prioridad fue resguardar la integridad de quienes pensaban asistir, muchos de ellos menores de edad.

Qué son los therians

El término "therian" refiere a personas que sienten una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. Se trata de una comunidad que se desarrolla principalmente en internet y cuyos integrantes suelen compartir experiencias vinculadas a esa identidad, además de realizar encuentros sociales.

Cba perros muerde Los therians son una comunidad que se identifica con animales y que surgió de las redes sociales. Foto gentileza la100.com

Estas reuniones, según explican quienes forman parte del movimiento, funcionan como espacios de expresión personal y grupal. Los therians utilizan máscaras, accesorios u objetos simbólicos relacionados con animales, aunque no se trata de eventos competitivos ni performances organizadas.

El fenómeno, relativamente nuevo en el espacio público local, generó reacciones de todo tipo: desde la curiosidad hasta la burla y las agresiones. La suspensión del encuentro dejó en evidencia otro aspecto del debate que rodea a estos fenómenos que empiezan siendo digitales cuando intentan trasladarse al ámbito presencial: el temor a la violencia.

Por ahora, el encuentro therian abierto quedó cancelada y será reemplazada por un encuentro privado, en un lugar que no fue difundido, con el objetivo de evitar incidentes.