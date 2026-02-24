De locos: el día que Lionel Scaloni le hizo un penal a un Therian

"El uso de la palabra busca nombrar esa sensación interna de no pertenecer estrictamente a la categoría humana en un sentido psicológico o espiritual", explica en su artículo.

Lionel Scaloni vs un Therian: un momento insólito

El 23 de diciembre de 2005 se organizó un partido donde jugaron los mejores jugadores argentinos del fútbol nacional e internacional en el Estadio Único de La Plata que fue denominado como "La Fiesta de las Estrellas".

Allí se enfrentaron las "Estrellas del fútbol internacional", vestidos de celeste y dirigidos por Miguel Ángel Russo y las "Estrellas del fútbol local, con la camiseta blanca y que tenían como entrenador a Pedro Troglio.

Así formaron:

"Estrellas del fútbol internacional": Mariano Barbosa; Lionel Scaloni, Martín Demichelis, Fabricio Coloccini, Diego Placente, Aldo Duscher; Juan Sebastián Verón, Kily González; Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Luciano Figueroa.

Maradona - Messi El equipo celeste, además de Lionel Scaloni, estuvo Messi. Maradona se sumó de manera sorpresiva.

El banco de suplentes estuvo integrado por: Juan Carlos Olave, Maxi López, Luciano Galletti, César Delgado, Mariano González y Juan Pablo Sorin.

"Estrellas del fútbol local" (no hay precisiones sobre cuál fue el equipo titular, pero los jugadores fueron los siguientes): Gastón Sessa; Hugo Ibarra, Maximiliano Pellegrino, Federico Domínguez, Daniel “Cata” Díaz Fabián Cubero; Diego Simeone, Sebastián Battaglia, Marcelo Gallardo, Leonardo Pisculichi, Gastón Machín, Lucas Lobos, Lucas Castromán, Sergio “Kun” Agüero, José Luis Calderón y un Therian (la mascota del evento).

Además, la gran sorpresa se dio cuando a los 17 minutos de la primera etapa ingresó Diego Maradona, quien jugó hasta los 11 minutos del segundo tiempo. Fue así que hasta tiró un par de paredes con Lionel Messi.

Partido de las Estrellas Nadie se quiso perder el "Partido de las Estrellas".

El día que Lionel Scaloni le pegó a un Therian

Se jugaba el minuto 36 del segundo tiempo cuando el Therian - o "zorro", tal como decían en la transmisión - se escapó por el costado izquierdo por el sector de Lionel Scaloni quien, al ver que su rival ingresó al área con pelota detenida, no dudó en hacerle una dura falta desde atrás.

El árbitro del encuentro, Héctor Baldassi, no dudó en sancionar la pena máxima (aunque se encontraba claramente en offiside). Y desde los 12 pasos el Therian marcó despertando la celebración de los jugadores, quienes no dudaron en felicitarlo.

Los goles del partido con Lionel Scaloni como protagonista