De locos: el día que Lionel Scaloni le hizo un penal a un Therian

En el último tiempo se popularizó un término en las redes sociales que provocaron un debate sobre identidades y subculturas digitales: los Therians. Por otro lado, también en las redes se suele comentar que Lionel Scaloni es un viajero en el tiempo porque aparece en imágenes de distintos momentos icónicos del fútbol, defendiendo camisetas diferentes y enfrentándose a grandes figuras.
Y, como no puede ser de otra manera, entre las "figuras" que jugaron con el entrenador campeón del mundo se destaca, justamente, un Therian en un partido sin precedentes que sorprendió a más de uno.
Qué son los Therians: los "rivales" de Lionel Scaloni
Tal como explicó el periodista Francisco Pérez Osán, de Diario Uno, un Therian es un concepto que adoptaron los integrantes de esta comunidad donde "una parte de su identidad se define a través de la naturaleza animal. No se trata simplemente de un disfraz o de una interpretación lúdica temporal, sino de una autopercepción que influye en sus conductas diarias".
"El uso de la palabra busca nombrar esa sensación interna de no pertenecer estrictamente a la categoría humana en un sentido psicológico o espiritual", explica en su artículo.
Además, detalla que "los testimonios indican que estos individuos suelen realizar actividades propias de los animales con los que se identifican, como revolcarse en el pasto o interactuar con otras mascotas".
Lionel Scaloni vs un Therian: un momento insólito
El 23 de diciembre de 2005 se organizó un partido donde jugaron los mejores jugadores argentinos del fútbol nacional e internacional en el Estadio Único de La Plata que fue denominado como "La Fiesta de las Estrellas".
Allí se enfrentaron las "Estrellas del fútbol internacional", vestidos de celeste y dirigidos por Miguel Ángel Russo y las "Estrellas del fútbol local, con la camiseta blanca y que tenían como entrenador a Pedro Troglio.
Así formaron:
"Estrellas del fútbol internacional": Mariano Barbosa; Lionel Scaloni, Martín Demichelis, Fabricio Coloccini, Diego Placente, Aldo Duscher; Juan Sebastián Verón, Kily González; Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Luciano Figueroa.
El banco de suplentes estuvo integrado por: Juan Carlos Olave, Maxi López, Luciano Galletti, César Delgado, Mariano González y Juan Pablo Sorin.
"Estrellas del fútbol local" (no hay precisiones sobre cuál fue el equipo titular, pero los jugadores fueron los siguientes): Gastón Sessa; Hugo Ibarra, Maximiliano Pellegrino, Federico Domínguez, Daniel “Cata” Díaz Fabián Cubero; Diego Simeone, Sebastián Battaglia, Marcelo Gallardo, Leonardo Pisculichi, Gastón Machín, Lucas Lobos, Lucas Castromán, Sergio “Kun” Agüero, José Luis Calderón y un Therian (la mascota del evento).
Además, la gran sorpresa se dio cuando a los 17 minutos de la primera etapa ingresó Diego Maradona, quien jugó hasta los 11 minutos del segundo tiempo. Fue así que hasta tiró un par de paredes con Lionel Messi.
El día que Lionel Scaloni le pegó a un Therian
Se jugaba el minuto 36 del segundo tiempo cuando el Therian - o "zorro", tal como decían en la transmisión - se escapó por el costado izquierdo por el sector de Lionel Scaloni quien, al ver que su rival ingresó al área con pelota detenida, no dudó en hacerle una dura falta desde atrás.
El árbitro del encuentro, Héctor Baldassi, no dudó en sancionar la pena máxima (aunque se encontraba claramente en offiside). Y desde los 12 pasos el Therian marcó despertando la celebración de los jugadores, quienes no dudaron en felicitarlo.
Los goles del partido con Lionel Scaloni como protagonista
