"Me veo cerca del retiro": las razones por las cuales Max Verstappen se aleja de la Fórmula 1

No es la primera vez que Max Verstappen se manifiesta en contra de la nueva reglamentación de la Fórmula 1 y, con apenas 28 años y cinco campeonatos del mundo en su haber, manifestó que su retiro de la Máxima no está muy lejos.
Además, no escatimó en hacer públicas las razones que lo llevan a tomar esa decisión, luego de realizar la pretemporada, mientras que se prepara para su debut en la temporada 2026 defendiendo los colores de Red Bull en el Gran Premio de Australia, cita que comienza el viernes 6 de marzo y que se extenderá hasta el domingo 8.
El tetracampeón del mundo explicó que lleva más de una década corriendo, dando a conocer que no desea hacer lo por siempre, aunque solo tenga 28 años: "Estoy contento con mi trayectoria, y fácilmente puedo dejarla atrás, tengo otros proyectos".
Así lo manifestó en diálogo con el podcast Up to Speed, donde se volvió a explayar sobre su punto de vista en contra de la nueva reglamentación de la Máxima: "Diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa".
Es por eso que adelantó: "Me veo cerca del final", mientras que reflexionó: "¿A quién le importará cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o diez campeonatos? Me estoy poniendo viejo y prefiero pasar tiempo con mi familia antes de que el tiempo siga pasando. Es algo que me he ido dando cuenta con el paso de los años".
"Recientemente estuve esquiando con buenos amigos y mi familia, y me di cuenta lo fantástico que es poder pasar varios días juntos, apreciando la vida. Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche. Quiero apreciar lo que hay allí fuera. Puede que suene dramático, pero no quiero pasar mi vida viviendo sólo para correr", analizó Max Verstappen.
Sin embargo, los fanáticos de la Fórmula 1 y de Red Bull pueden estar tranquilos: "El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo, pero no he tomado una decisión de lo que haré luego de 2028. Puede que le ponga un parón a todo".
"Estoy en la Fórmula 1 desde que tengo 17 años. Ha pasado un largo tiempo, muchas temporadas", analizó sobre su vida junto al deporte.
Es por eso que comenzó a pensar que puede hacer más adelante, lejos de la Máxima: "Tal vez quiera hacer cosas diferentes. Cuando llegue a mis 31, no sabré si ya alcancé mi pico o cuándo ocurrirá mi merma de rendimiento. Pero quiero probar otro tipo de carreras, de resistencia, por ejemplo".
"Tal vez ya me haya cansado de viajar todo el tiempo, tal vez quiera una vida más sencilla y correr sólo las carreras que me gustan”, agregó.
Y para cerrar, manifestó: Por supuesto, si hay oportunidades de ganar campeonatos, uno quiere tomarlas. Si estoy peleando en 2028, tal vez suene estúpido parar de repente. Es difícil saberlo ahora mismo".