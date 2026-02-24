"Me veo cerca del retiro": las razones por las cuales Max Verstappen se aleja de la Fórmula 1

Así lo manifestó en diálogo con el podcast Up to Speed, donde se volvió a explayar sobre su punto de vista en contra de la nueva reglamentación de la Máxima: "Diría que estas nuevas regulaciones no ayudan a extender mi carrera en la F1, pero no importa".

Es por eso que adelantó: "Me veo cerca del final", mientras que reflexionó: "¿A quién le importará cuando tengas 60 o 70 años si ganaste cuatro o diez campeonatos? Me estoy poniendo viejo y prefiero pasar tiempo con mi familia antes de que el tiempo siga pasando. Es algo que me he ido dando cuenta con el paso de los años".

Max Verstappen Max Verstappen: una vida de carrera.

"Recientemente estuve esquiando con buenos amigos y mi familia, y me di cuenta lo fantástico que es poder pasar varios días juntos, apreciando la vida. Quiero vivir mi vida; solo se vive una vez, y no quiero pasar 25 años conduciendo un coche. Quiero apreciar lo que hay allí fuera. Puede que suene dramático, pero no quiero pasar mi vida viviendo sólo para correr", analizó Max Verstappen.

Max Verstappen habló sobre su futuro a corto plazo

Sin embargo, los fanáticos de la Fórmula 1 y de Red Bull pueden estar tranquilos: "El plan es seguir aquí hasta 2028, y no planeo cambiar de equipo. Estoy contento con ellos y ellos conmigo, pero no he tomado una decisión de lo que haré luego de 2028. Puede que le ponga un parón a todo".

"Estoy en la Fórmula 1 desde que tengo 17 años. Ha pasado un largo tiempo, muchas temporadas", analizó sobre su vida junto al deporte.

Max Verstappen Max Verstappen tiene contrato hasta fines de 2028.

Es por eso que comenzó a pensar que puede hacer más adelante, lejos de la Máxima: "Tal vez quiera hacer cosas diferentes. Cuando llegue a mis 31, no sabré si ya alcancé mi pico o cuándo ocurrirá mi merma de rendimiento. Pero quiero probar otro tipo de carreras, de resistencia, por ejemplo".

"Tal vez ya me haya cansado de viajar todo el tiempo, tal vez quiera una vida más sencilla y correr sólo las carreras que me gustan”, agregó.

Y para cerrar, manifestó: Por supuesto, si hay oportunidades de ganar campeonatos, uno quiere tomarlas. Si estoy peleando en 2028, tal vez suene estúpido parar de repente. Es difícil saberlo ahora mismo".