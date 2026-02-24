Fuerzas del Estado encontraron un túnel que, según las propias autoridades, fue utilizado para la extracción sistemática de gasolina y diésel directamente desde ductos propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). El uso de un acceso subterráneo de este tipo no solo implica el robo de hidrocarburos, sino que revela la sofisticación y la organización detrás de uno de los delitos más lucrativos de este país de América Latina.

Tunel América Latina

Descubren un túnel secreto en un país de América Latina utilizado para el robo de gasolina

Este hallazgo no ocurre de forma aislada. Desde hace años, Pemex (Empresa estatal de México) ha reportado pérdidas inmensas por el robo de combustibles a través de tomas clandestinas en sus ductos. En datos oficiales incluidos en solicitudes de transparencia, la petrolera estatal detalló que solo entre 2010 y 2025 presentó miles de denuncias por este delito, con pérdidas económicas que ascienden a cifras enormes para las arcas de este Estado de América de Latina.