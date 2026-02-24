Hace años que un país de América Latina libra una batalla silenciosa contra el robo de combustible. Un fenómeno que no solo afecta la economía, sino también la seguridad, la infraestructura y la vida en comunidades enteras. El hallazgo de un túnel clandestino sofisticado por parte de autoridades federales es uno de esos momentos que revelan cómo opera esta compleja red ilícita.
Fuerzas del Estado encontraron un túnel que, según las propias autoridades, fue utilizado para la extracción sistemática de gasolina y diésel directamente desde ductos propiedad de Petróleos Mexicanos (Pemex). El uso de un acceso subterráneo de este tipo no solo implica el robo de hidrocarburos, sino que revela la sofisticación y la organización detrás de uno de los delitos más lucrativos de este país de América Latina.
Este hallazgo no ocurre de forma aislada. Desde hace años, Pemex (Empresa estatal de México) ha reportado pérdidas inmensas por el robo de combustibles a través de tomas clandestinas en sus ductos. En datos oficiales incluidos en solicitudes de transparencia, la petrolera estatal detalló que solo entre 2010 y 2025 presentó miles de denuncias por este delito, con pérdidas económicas que ascienden a cifras enormes para las arcas de este Estado de América de Latina.
Las autoridades de México han utilizado desde tropas hasta sistemas de inteligencia para tratar de cortar de raíz este mercado ilegal, conocido popularmente como “huachicol”. Se trata de un fenómeno que no solo roba recursos energéticos, sino que también financia otras actividades del crimen, fomenta la corrupción en varias capas institucionales y pone en riesgo social a comunidades enteras.
¿Qué implica este túnel en América Latina?
Además de las tomas clandestinas, investigaciones periodísticas y reportes de agencias como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos han vinculado a grupos criminales con redes de contrabando energético que van más allá del robo en tierra firme. Implican importaciones y exportaciones de combustibles simuladas, buques cisterna atípicos y una cadena de operaciones que generan ganancias multimillonarias a las organizaciones delictivas.
El túnel descubierto no es solo un pasadizo bajo tierra. Es la evidencia material de un problema estructural. Muestra cómo el robo de hidrocarburos ha evolucionado desde tomas improvisadas en ductos hasta estructuras clandestinas complejas. Para México, frenarlo implica una combinación de inteligencia, cooperación internacional, fortalecimiento institucional y alternativas económicas para quienes participan en esta economía paralela.