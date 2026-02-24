India firma un pacto histórico con un país de América Latina para impulsar el comercio de minerales

Este país de América Latina juega un papel central en este escenario. Es uno de los mayores productores de mineral de hierro del mundo y posee grandes reservas de recursos estratégicos. Esta posición convierte al país en un socio clave para India, que busca asegurar materias primas y tecnologías necesarias para mantener el crecimiento de su sector siderúrgico.

Narendra Modi y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva

La importancia de este proyecto de América Latina e India

El acuerdo entre este país de América Latina e India también apunta a atraer inversiones en exploración minera, desarrollo de infraestructura y expansión industrial, fortaleciendo la cadena de producción desde el origen hasta la industria final.

Además, este pacto forma parte de una meta más amplia, aumentar el comercio bilateral. Actualmente, el intercambio entre ambos países alcanza aproximadamente 15.000 millones de dólares, pero India aspira a superar los 20.000 millones en los próximos cinco años. Esta proyección refleja no solo un crecimiento económico, sino también una mayor integración entre dos economías emergentes que buscan posicionarse en el escenario global.

La relación entre India y Brasil no es nueva. Desde 2006, ambos países mantienen una asociación estratégica que abarca sectores como energía, agricultura, tecnología e infraestructura. Sin embargo, este nuevo acuerdo minero refuerza un aspecto fundamental. El acceso a recursos naturales que sostienen el desarrollo moderno.