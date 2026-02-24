Deportivo Maipú y Huracán Las Heras jugaron un amistoso: cómo les fue

Alexis Matteo puso, desde el inicio a: Luciano Peraggini, Santiago Paulini, Nicolás Fernández, Ignacio Villareal, Agustín Leiva, Joaquín Nazar, Fausto Montero, Julián Vera, Matías Viguet, Tomás Silva y Lisandro Cabrera.

En el complemento ingresaron Tiziano Andino por Fernández, Víctor Barrera por Cabrera, Juan Cruz Giacone por Viguet y Luca Landriel por Montero.

Por su parte Sergio Arias mandó a la cancha a: Juan Aguilar, Guillermo Coceres, Arian Giordano, Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Marcos Sosa, Nicolás Genes, Lucas Algozino, Aldo Araujo y Alejandro Toledo.

Huracán Las Heras Maipú Huracán Las Heras ultima detalles para su participación en el Federal A. Prensa Huracán Las Heras

Con el correr del juego ingresaron: Nicolás Chacón por Aguilar, Matías Dieli por Romero, Ignacio González por Sandoval, Luis Rossi por Genes, Matías Arias por Algozino, Leandro Moya por Araujo, Anderson Salazar por Toledo, Francisco Agost por Sosa y Albano Alessandrini por Rossi.

Cómo sigue la vida de Deportivo Maipú

Deportivo Maipú consiguió su primer triunfo de la temporada. Luego de haber quedado eliminado de la Copa Argentina en manos de Deportivo Riestra, y de haber caído en el debut de la Primera Nacional ante Agropecuario, el Cruzado sumó sus primeros tres puntos.

El próximo domingo, 1 de marzo, el elenco comandado por Alexis Matteo visitará a San Martín de Tucumán por la tercera fecha de la Zona A. El encuentro comenzará a las 20.30 en La Ciudadela.

Huracán se prepara para el Federal A

Huracán Las Heras continúa con su exigente pretemporada para el inicio del Torneo Federal A. El Globo integrará la Zona 2 junto al Atlético San Martín. Además participarán Cipolletti, Depotivo Rincón, Juventud Unida de San Luis, Costa Brava, Atenas de Río Cuarto y Deportivo Argentino.

El fixture se conocerá luego del sorteo que se realizará el próximo 22 de marzo. De la mano de Sergio "Toti" Arias, el elenco laserino tendrá como principal objetivo el ascenso a la Primera Nacional.