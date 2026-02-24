Fuerte respaldo de clubes, jugadores y árbitros al paro para frenar el avasallamiento a la AFA

comunicado-boca Boca defiende a la AFA.

Por su parte, Independiente Rivadavia se sumó con un texto dirigido a la opinión pública que no escatimó en críticas hacia el Poder Ejecutivo. La Lepra dejó en claro que la suspensión de la fecha tiene por objeto "expresar nuestro repudio a la actuación del Gobierno Nacional a través del ARCA", catalogando la denuncia penal contra los dirigentes de la AFA como "injustificada y carente de razonabilidad institucional".

comunicado-independiente-rivadavia El comunicado de Independiente Rivadavia sobre el paro que se viene en el fútbol argentino.

Además, el club del Parque desnudó lo que consideran el verdadero trasfondo de la embestida judicial: "el conflicto se ha desarrollado en un marco de intensa presión mediática sobre la AFA, coincidente con disputas vinculadas a derechos de transmisión y televisación del fútbol argentino". En este sentido, advirtieron que "diferencias de naturaleza comercial no deben derivar en campañas de desacreditación ni en escenarios de presión que comprometan la institucionalidad". Sobre el accionar de la Justicia, catalogaron como de "extrema gravedad" la prohibición de salir del país impuesta a Tapia antes siquiera de la instancia de indagatoria.

comunicado-godoy-cruz Godoy Cruz apoya el paro dispuesto por la AFA.

En la misma vereda provincial, el Club Godoy Cruz Antonio Tomba anunció que decidió "acompañar de manera activa la medida de fuerza". El Tomba destrozó los argumentos de la AFIP (hoy ARCA) que detonaron el paro, señalando que "no existe deuda fiscal exigible alguna" y aclarando que "los montos mencionados fueron cancelados voluntariamente y antes de su vencimiento".

En una férrea defensa de su soberanía, Godoy Cruz disparó: "Pretender utilizar esa situación como base para una imputación penal carece de sustento jurídico". Y concluyó marcando un límite innegociable: "Defendemos con firmeza la autonomía institucional del fútbol argentino y rechazamos cualquier intento de presión o intromisión que busque condicionar su normal funcionamiento".

Los jugadores también paran la pelota

El respaldo no se limitó a los despachos dirigenciales, sino que el acatamiento bajó directamente al césped. Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la entidad que nuclea a los protagonistas del juego, emitió un documento oficial ratificando que la pelota no rodará.

futbolistas-argentinos-agremiados El comunicado de Futbolistas Argentinos Agremiados.

En su texto, el sindicato conducido por Sergio Marchi "hace saber que, en virtud de la medida adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino y el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, en relación a la suspensión de la fecha 9 [...] adhiere a lo dispuesto por las autoridades organizadoras de las competiciones oficiales".

El arbitraje, alineado con la defensa institucional

Para completar el bloqueo absoluto de la actividad, los encargados de impartir justicia también confirmaron su adhesión a la protesta. La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) informaron que respaldarán la medida que impulsó la dirigencia.

Con las firmas de Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, ambas agrupaciones gremiales "manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol". En su mensaje conjunto, dejaron en claro que "reafirman su compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades".

De esta forma, la huelga anunciada toma una dimensión total, demostrando que el intento de acorralar judicialmente a la AFA solo logró cohesionar a todas las partes del fútbol nacional bajo una misma bandera.