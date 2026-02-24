Fuerte respaldo de clubes, jugadores y árbitros al paro para frenar el avasallamiento a la AFA
Nadie se queda al margen de la protesta contra la intromisión en la AFA. Un aluvión de comunicados oficiales ratificó que el fútbol para la pelota para exigir respeto a su institucionalidad
Por UNO
El mundo del fútbol argentino decidió cerrar filas y mostrar un frente de unidad monolítico ante lo que consideran una avanzada judicial injustificada y un embate directo contra sus instituciones. La decisión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de suspender la fecha 9 del torneo sumó en las últimas horas un aluvión de comunicados oficiales que no dejan lugar a dudas: clubes, jugadores y árbitros respaldan la medida de fuerza paradefender la autonomía de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El peso de los clubes: Boca y los mendocinos marcan la cancha
Las instituciones deportivas salieron en bloque a respaldar a la conducción de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, dejando en claro que el ataque los afecta a todos. Boca Juniors emitió un contundente comunicado donde expresó su "más profunda solidaridad" con los máximos dirigentes ante los "reiterados ataques que vienen sufriendo de un tiempo a esta parte".
El club de la Ribera fue tajante en la defensa del sistema y de las asociaciones civiles, advirtiendo que "Boca Juniors entiende que el funcionamiento regular de las instituciones que organizan la competencia constituye un principio básico para garantizar previsibilidad". En un claro mensaje frente a las presiones externas, la institución subrayó: "Nuestro Club sostiene el modelo asociativo que históricamente ha distinguido al fútbol argentino: entidades sin fines de lucro, gobernadas por sus socios y con fuerte compromiso social. Defender ese esquema implica también preservar su autonomía frente a cualquier embate que intente debilitarlo".
Por su parte, Independiente Rivadavia se sumó con un texto dirigido a la opinión pública que no escatimó en críticas hacia el Poder Ejecutivo. La Lepra dejó en claro que la suspensión de la fecha tiene por objeto "expresar nuestro repudio a la actuación del Gobierno Nacional a través del ARCA", catalogando la denuncia penal contra los dirigentes de la AFA como "injustificada y carente de razonabilidad institucional".
Además, el club del Parque desnudó lo que consideran el verdadero trasfondo de la embestida judicial: "el conflicto se ha desarrollado en un marco de intensa presión mediática sobre la AFA, coincidente con disputas vinculadas a derechos de transmisión y televisación del fútbol argentino". En este sentido, advirtieron que "diferencias de naturaleza comercial no deben derivar en campañas de desacreditación ni en escenarios de presión que comprometan la institucionalidad". Sobre el accionar de la Justicia, catalogaron como de "extrema gravedad" la prohibición de salir del país impuesta a Tapia antes siquiera de la instancia de indagatoria.
En una férrea defensa de su soberanía, Godoy Cruz disparó: "Pretender utilizar esa situación como base para una imputación penal carece de sustento jurídico". Y concluyó marcando un límite innegociable: "Defendemos con firmeza la autonomía institucional del fútbol argentino y rechazamos cualquier intento de presión o intromisión que busque condicionar su normal funcionamiento".
Los jugadores también paran la pelota
El respaldo no se limitó a los despachos dirigenciales, sino que el acatamiento bajó directamente al césped. Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), la entidad que nuclea a los protagonistas del juego, emitió un documento oficial ratificando que la pelota no rodará.
En su texto, el sindicato conducido por Sergio Marchi "hace saber que, en virtud de la medida adoptada por la Asociación del Fútbol Argentino y el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, en relación a la suspensión de la fecha 9 [...] adhiere a lo dispuesto por las autoridades organizadoras de las competiciones oficiales".
El arbitraje, alineado con la defensa institucional
Para completar el bloqueo absoluto de la actividad, los encargados de impartir justicia también confirmaron su adhesión a la protesta. La Unión de Árbitros Deportivos de Argentina (UADA) y la Asociación Argentina de Árbitros (AAA) informaron que respaldarán la medida que impulsó la dirigencia.
Con las firmas de Sergio Pezzotta y Federico Beligoy, ambas agrupaciones gremiales "manifiestan su institucional acompañamiento a la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol". En su mensaje conjunto, dejaron en claro que "reafirman su compromiso con la institucionalidad y el respeto por las decisiones orgánicas adoptadas por sus autoridades".
De esta forma, la huelga anunciada toma una dimensión total, demostrando que el intento de acorralar judicialmente a la AFA solo logró cohesionar a todas las partes del fútbol nacional bajo una misma bandera.