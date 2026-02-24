Boca juega por la Copa Argentina y tiene la obligación de ganarle a Gimnasia de Chivilcoy

Es por esta razón que una eliminación en la Copa Argentina podría ser un golpe de KO para su director técnico, Claudio Úbeda, quien es duramente cuestionado desde antes del inicio del 2026.

Durante este encuentro podría darse el debut del paraguayo Adam Bareiro, quien firmó con el club de La Ribera en los últimos días e, incluso, ya se entrenó a la par de sus compañeros.

El que no estará por una lesión muscular en el aductor derecho es Juan Barinaga.

¡Llegamos a la más linda! Gracias Salta por tanto cariño pic.twitter.com/731W1pr8LT — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 23, 2026

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, por su parte, milita en el Federal A y buscará escribir una de las páginas más importantes de su historia.

En las últimas horas, el club sacó un comunicado especial en el que invitó “a hinchas, socios, periodistas y medios a la presentación oficial de la camiseta que el primer equipo utilizará en el histórico encuentro por la Copa Argentina frente a Boca Juniors”. Además, anunciaron que se presentarán los refuerzos del plantel profesional.

¡Llegó el Lobo! @clubgimnasiach ya está en Salta a la espera del duelo ante Boca por los 32avos de Final de #NuestraCopa

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia y Esgrima (Chivilcoy): el director técnico aún no dio detalles sobre la posible formación. DT: Alberto Salvaggio.

Estadio: Padre Ernesto Martearena

Árbitro: Facundo Tello

Hora: 21:15. TV: TyC Sports