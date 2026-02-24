Netflix brilla con la serie turca de 6 episodios que te mantiene en vilo hasta el último capítulo

Las balas comienzan a sonar sin mayor demora y siguen repicando durante los seis episodios de esta miniserie.

Al mismo tiempo, los personajes son interesantes: además de Turan, que compensa su personalidad con habilidades de tiro incomparables, están Behçet, el líder del grupo que recibe la inquietante información de que otras fuerzas del gobierno podrían ponerlos en peligro, y Kemal, un alma filosófica educada en Harvard.

Netflix: de qué trata la serie Lobo

Lobo es una emocionante serie turca de acción, política y guerra. Tiene solo seis capítulos y una temporada, pero ya se habla de una segunda. La trama gira en torno a una unidad policial de operaciones especiales, con arriesgadas misiones por toda Turquía, que se enfrenta al peligro y la tragedia, tanto en el trabajo como en casa.

Arranca en Turquía, en la primavera de 2014, una época en la que los enemigos crecen en la frontera y el círculo de peligro al interior del país se hace cada vez más pequeño.

La República de Turquía está a punto de enfrentar las mayores amenazas de su historia reciente. Lobo está inspirada en sucesos reales de un grupo de heroicos soldados de élite tocados por el amor que se convierten en la última línea de defensa.

Netflix: reparto de la serie Lobo

Ahu Türkpençe

Serkan Çayolu

Emir Benderliolu

Tráiler de la serie Lobo

Dónde ver la serie turca Lobo, según la zona geográfica