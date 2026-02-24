La joya escondida de Brasil que alberga aguas termales y es ideal para tomar fotografías al estilo Pinterest

fervedouros

Según Visit Brasil, aunque intentes hundirte en estos manantiales de agua, es imposible tocfar el fondo. La arena suspendida crea una ilusión de profundidad, haciendo la experiencia aún más fascinante. Algunos fervedouros alcanzan profundidades de decenas de metros. Entre los más conocidos se encuentran el Fervedouro do Ceiça y el Fervedouro Bela Vista.

Además de estos manantiales, quienes visital el Parque Estatal de Jalapão deberían conocer los siguientes puntos turísticos:

Dunas de Jalapão: montañas de arena dorada que alcanzan los 40 metros de altura, ideales para ver el atardecer.

Cachoeira do Formiga: una cascada de aguas de un verde esmeralda tan intenso que parece haber sido editada con filtros.

Pedra Furada: una formación rocosa esculpida por el viento, el marco perfecto para retratar el horizonte.

Jalapao El Parque Estatal de Jalapão es un destino para adentrarse en la naturaleza.

Cómo llegar a este destino en Brasil

Para visitar este paraíso, la puerta de entrada es Palmas, la capital de Tocantins. Desde allí, el viaje continúa por tierra (unas 3 a 4 horas). Debido a que los caminos son de arena y difícil acceso, es imprescindible viajar en vehículos 4x4 o contratar un tránsfer. La mejor época para ir es entre mayo y septiembre, cuando el clima seco garantiza cielos despejados y aguas más transparentes

Para disfrutar el viaje con tranquilidad es recomendable contratar un guía local. En muchos lugares no hay señal de celular, teléfonos públicos o señalización, así que una persona experimentada puede ayudarte a disfrutar tu viaje en Brasil sin problemas.