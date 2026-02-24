Qué dice la denuncia de Atlético Tucumán contra Fernando Espinoza en AFA: los antecedentes

"Fue una reunión en privado después de la reunión de la AFA, donde expresé lo del comunicado solicitándole básicamente que el árbitro que nos había dirigido el último partido no nos vuelva a dirigir. Le di los motivos, le expresé que no somos clubes que estamos todos los fines de semana haciendo consideraciones ni reclamos; por el contrario, creemos que tenemos la autoridad suficiente al menos para pedir", explicó el presidente Mario Leito.

Además, explicó que también habló con Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, quien se muestra muy activo en las redes sociales: "Jamás en la vida hemos pedido a un árbitro ni nos metemos con ese tema pero por lo menos solicitar que árbitros como Espinoza no nos dirijan más. La verdad que entendieron, lo tomaron muy bien, después también hablé con Toviggino para aclarar algunas cuestiones pero básicamente la reunión con el presidente fue buena".

Para finalizar, le envió un mensaje a los hinchas del Decano: "El hincha que se quede tranquilo. Nosotros estamos para defender los intereses de Atlético Tucumán, siempre somos cuidadosos y tenemos mucha calma pero a la hora de plantear estas cuestiones lo hacemos en el ámbito y en el momento que lo tenemos que hacer".

Fernando-Espinoza.jpg Fernando Espinoza fue duramente criticado.

Los antecedentes polémicos de Fernando Espinoza dirigiendo a Atlético Tucumán

Por la fecha 6 de la Liga Profesional Instituto recibió a Atlético Tucumán, partido que tuvo como colegiado a Fernando Espinoza, quien fue duramente criticado tras sancionar un penal en el minuto 33 del primer tiempo. Según la dirigencia del Decano, no debió ser cobrado. Además, el árbitro mendocino amonestó a siete jugadores del conjunto tucumano, mientras que el equipo cordobés no recibió ninguna tarjeta.

Embed "Espinoza":

Por comentarios sobre el penal para Instituto en su partido ante Atlético Tucumán pic.twitter.com/9aa9Z6OFwC — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 20, 2026

Luego, los jugadores acusaron que Espinoza los maltrató de manera verbal; lo que encendió las alarmas de los dirigentes de Atlético Tucumán.

fernando-espinoza.jpg Fernando Espinoza es, además, el presidente de ACAMA, asociación de árbitros que dirige la Liga Mendocina de Fútbol.

Además, el diario La Gaceta puso en evidencia los antecedentes:

2016: Estudiantes de La Plata 3 - Atlético Tucumán 2: el árbitro sancionó dos penales, uno de ellos polémicos. Además, el penal fue atajado por Cristian Luchhetti, pero fue repetido por un adelantamiento.

2: el árbitro sancionó dos penales, uno de ellos polémicos. Además, el penal fue atajado por Cristian Luchhetti, pero fue repetido por un adelantamiento. 2018: Defensa y Justicia 1 - Atlético Tucumán 1: a los 84 minutos el árbitro mendocino sancionó un penal, que significó el empate.

2022: Boca Juniors 2 - Atlético Tucumán 1: el Decano disputaba los primeros puestos del torneo, pero Espinoza omitió un penal tras un codazo de Carlos Zambrano en el rostro de Ignacio Puch. Finalmente, fechas después, el Xeneize se consagraría campeón.

omitió un penal tras un codazo de Carlos Zambrano en el rostro de Ignacio Puch. Finalmente, fechas después, el Xeneize se consagraría campeón. 2023: San Lorenzo 3 - Atlético Tucumán 1: el mendocino expulsó a tres jugadores al Decano; el partido finalizó con incidentes.

Tras el pedido del presidente de Atlético Tucumán resta saber qué decidirá la AFA entre Fernando Espinoza y un equipo harto de sus decisiones.