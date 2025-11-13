Fuego cruzado entre Fernando Espinoza y Ricardo Caruso Lombardi: la dura respuesta del árbitro

El árbitro oriundo de San Martín sumó un capítulo más a la pelea verbal que mantiene con el ex entrenador y fue tajante: "Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo".
Las acusaciones de Ricardo Caruso Lombardi contra Fernando Espinoza
El ex entrenador publicó un video que él mismo grabó donde se dirige directamente al árbitro mendocino: "¿Espinoza habló muy mal de mi? Bueno, tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA) y él se dedica a todas esas cosas".
"Le hiciste mucho daño a Banfield, mucho daño a Godoy Cruz, por eso no te dejan entrar en Mendoza y por eso te tuviste que mudar. Lo ibas a matar a Riestra en su momento y después la gente se te acercó con una latita y mirá que vos sos proveedor en toda la provincia entonces te diste vuelta. Te salió mal porque justo hizo un gol el Rojo y no le diste un penalazo", continuó el mediático ex entrenador.
"Y después, lo más importante, ¿por qué no le decís a la gente que cuando te echaron del arbitraje, te sacaron la chapa internacional, vos los amenazaste a Federico (por Beligoy) y a toda su gente y les dijiste que ‘ibas a empezar a vomitar y a decir todo lo que sabías de los árbitros?‘", manifestó Caruso Lombardi.
El colegiado no se quedó callado y volvió a expresarse sobre el ex técnico: "Critiquemos, pero de ahí a pasar a las dudas o sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol en el que descendieron River, Racing e Independiente, el que más campeones diferentes sacó a lo largo de los años y en el que más equipo juegan torneo internacionales".
En cuanto a los dichos de Ricardo Caruso sobre que ya no es más árbitro internacional, el Espinoza aclaró que continúa siendo "árbitro de AFA e internacional" y tiró por el suelo las acusaciones: "No dejé de ser internacional porque me echaron como dijo. Dejé la chapa de campo para tomarla y adquirirla en VAR. Proyecté mi carrera como VAR".
En diálogo con el programa Doble Amarilla Radio el hombre de negro continuó: "Estoy investigado por tres comisiones de Ética: la de AFA y la de CONMEBOL y FIFA. Mis cuentas y mis familiares están investigados y no puedo jugar siquiera a la quiniela. Si pasa algo, cada uno cumplirá con su castigo. Yo no voy a defender a ningún colega, pero sí a la profesión".
Fernando Espinoza: "Tiene que hacerse cargo"
Luego reflexionó acerca de la violencia que generan y alimentan este tipo de situaciones: "Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle".
El árbitro de AFA no dejó de lado las acusaciones y aseguró que a Caruso "le pagan por estar en un lugar y hablar mal de fútbol". Y para concluir analizó la situación: "Se pierde de un lugar que le da de comer, a vos, a mí, al que hace panchos, al que cuida los autos, al futbolista, al técnico, a las cadenas de televisión, al que vende remeras y al que pone la tele en un bar. Tenemos que tener un límite y cuidar lo que nos da de comer a millones de personas cada domingo".