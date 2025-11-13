Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden. Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden.

"Le hiciste mucho daño a Banfield, mucho daño a Godoy Cruz, por eso no te dejan entrar en Mendoza y por eso te tuviste que mudar. Lo ibas a matar a Riestra en su momento y después la gente se te acercó con una latita y mirá que vos sos proveedor en toda la provincia entonces te diste vuelta. Te salió mal porque justo hizo un gol el Rojo y no le diste un penalazo", continuó el mediático ex entrenador.

"Y después, lo más importante, ¿por qué no le decís a la gente que cuando te echaron del arbitraje, te sacaron la chapa internacional, vos los amenazaste a Federico (por Beligoy) y a toda su gente y les dijiste que ‘ibas a empezar a vomitar y a decir todo lo que sabías de los árbitros?‘", manifestó Caruso Lombardi.

Fuego cruzado entre Fernando Espinoza y Ricardo Caruso Lombardi: la dura respuesta del árbitro

El colegiado no se quedó callado y volvió a expresarse sobre el ex técnico: "Critiquemos, pero de ahí a pasar a las dudas o sospechas, ¿en serio? Este es el fútbol en el que descendieron River, Racing e Independiente, el que más campeones diferentes sacó a lo largo de los años y en el que más equipo juegan torneo internacionales".

En cuanto a los dichos de Ricardo Caruso sobre que ya no es más árbitro internacional, el Espinoza aclaró que continúa siendo "árbitro de AFA e internacional" y tiró por el suelo las acusaciones: "No dejé de ser internacional porque me echaron como dijo. Dejé la chapa de campo para tomarla y adquirirla en VAR. Proyecté mi carrera como VAR".

En diálogo con el programa Doble Amarilla Radio el hombre de negro continuó: "Estoy investigado por tres comisiones de Ética: la de AFA y la de CONMEBOL y FIFA. Mis cuentas y mis familiares están investigados y no puedo jugar siquiera a la quiniela. Si pasa algo, cada uno cumplirá con su castigo. Yo no voy a defender a ningún colega, pero sí a la profesión".

Fernando Espinoza: "Tiene que hacerse cargo"

Luego reflexionó acerca de la violencia que generan y alimentan este tipo de situaciones: "Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle".

El árbitro de AFA no dejó de lado las acusaciones y aseguró que a Caruso "le pagan por estar en un lugar y hablar mal de fútbol". Y para concluir analizó la situación: "Se pierde de un lugar que le da de comer, a vos, a mí, al que hace panchos, al que cuida los autos, al futbolista, al técnico, a las cadenas de televisión, al que vende remeras y al que pone la tele en un bar. Tenemos que tener un límite y cuidar lo que nos da de comer a millones de personas cada domingo".