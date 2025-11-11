Ricardo Caruso Lombardi le respondió sin filtros al árbitro Fernando Espinoza con duras acusaciones

Sus enfrentamientos mediáticos sumaron un nuevo round porque en diálogo con TyC Sports el colegiado no se guardó nada y apuntó directamente contra Caruso Lombardi en una serie de declaraciones imperdibles.
¿Qué había dicho Fernado Espinoza apuntando contra Caruso?
Muchos fueron los rumores cuando designaron a Fernando Espinoza como el árbitro de Deportivo Riestra e Independiente de Avellaneda que fundamentalmente se basaron en que el árbitro mendocino tenía la directiva de favorecer al equipo de la lata energizante.
Uno de los que encabezó ese tipo de comentarios fue Ricardo Caruso Lombardi y Espinoza no se lo perdonó: "Lo único que pido es que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó".
MAMARRACHO: El miserable, inútil y patotero árbitro Fernando Espinoza atacó a Caruso Lombardi al término del partido entre Riestra e Independiente.
"El idiota ese de Caruso Lombardi quiere ensuciar el fútbol argentino, ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene… pic.twitter.com/L5bSkyKJKr
El colegiado oriundo de San Martín, Mendoza, fue tajante: "Ese tipo está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado".
La respuesta de Caruso Lombardi a Fernando Espinoza
La respuesta de Ricardo Caruso Lombardi no se hizo esperar: "¿Espinoza habló muy mal de mi? Bueno, tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA) y él se dedica a todas esas cosas".
Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden. Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden.
"Le hiciste mucho daño a Banfield, mucho daño a Godoy Cruz, por eso no te dejan entrar en Mendoza y por eso te tuviste que mudar. Lo ibas a matar a Riestra en su momento y después la gente se te acercó con una latita y mirá que vos sos proveedor en toda la provincia entonces te diste vuelta. Te salió mal porque justo hizo un gol el Rojo y no le diste un penalazo".
"Y después, lo más importante, ¿por qué no le decís a la gente que cuando te echaron del arbitraje, te sacaron la chapa internacional, vos los amenazaste a Federico (por Beligoy) y a toda su gente y les dijiste que ‘ibas a empezar a vomitar y a decir todo lo que sabías de los árbitros?‘", continuó el ex entrenador en un video casero.
"ESPINOZA ES CANICHE DE TOVICOCHINO": El ex DT prendió fuego a Fernando Espinoza y afirmó que desde la AFA tuvieron que mandarlo a callar al árbitro para que no divulgue todas las mafias del arbitraje argentino. pic.twitter.com/sgtaAXqLRi