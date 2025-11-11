Ricardo Caruso Lombardi le respondió sin filtros al árbitro Fernando Espinoza con duras acusaciones

Uno de los que encabezó ese tipo de comentarios fue Ricardo Caruso Lombardi y Espinoza no se lo perdonó: "Lo único que pido es que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. Porque de este partido dijeron tantas cosas y así terminó".

Embed MAMARRACHO: El miserable, inútil y patotero árbitro Fernando Espinoza atacó a Caruso Lombardi al término del partido entre Riestra e Independiente.



"El idiota ese de Caruso Lombardi quiere ensuciar el fútbol argentino, ese tipo está fuera del fútbol argentino y se tiene… pic.twitter.com/L5bSkyKJKr — Derechazo (@derechazoar) November 11, 2025

El colegiado oriundo de San Martín, Mendoza, fue tajante: "Ese tipo está fuera del fútbol argentino, se tiene que quedar callado".

fernando-espinoza.jpg Ricardo Caruso Lombardi tuvo importantes acusaciones contra el árbitro.

La respuesta de Caruso Lombardi a Fernando Espinoza

La respuesta de Ricardo Caruso Lombardi no se hizo esperar: "¿Espinoza habló muy mal de mi? Bueno, tendrá sus motivos. Él es caniche de Tovicochino (haciendo referencia a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA) y él se dedica a todas esas cosas".

Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden. Yo tengo códigos, yo soy hombre y digo las cosas como corresponden.

"Le hiciste mucho daño a Banfield, mucho daño a Godoy Cruz, por eso no te dejan entrar en Mendoza y por eso te tuviste que mudar. Lo ibas a matar a Riestra en su momento y después la gente se te acercó con una latita y mirá que vos sos proveedor en toda la provincia entonces te diste vuelta. Te salió mal porque justo hizo un gol el Rojo y no le diste un penalazo".

"Y después, lo más importante, ¿por qué no le decís a la gente que cuando te echaron del arbitraje, te sacaron la chapa internacional, vos los amenazaste a Federico (por Beligoy) y a toda su gente y les dijiste que ‘ibas a empezar a vomitar y a decir todo lo que sabías de los árbitros?‘", continuó el ex entrenador en un video casero.

Embed "ESPINOZA ES CANICHE DE TOVICOCHINO": El ex DT prendió fuego a Fernando Espinoza y afirmó que desde la AFA tuvieron que mandarlo a callar al árbitro para que no divulgue todas las mafias del arbitraje argentino. pic.twitter.com/sgtaAXqLRi — Derechazo (@derechazoar) November 11, 2025

El enfrenamiento entre el ex entrenador y el árbitro mendocino promete dar mucha tela para cortar y este solo fue un round más entre dos personalidades fuertes del fútbol mendocino.