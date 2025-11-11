Insólito: agredieron al árbitro Yael Falcón Pérez en Gimnasia vs Vélez y su decisión sorprendió a todos

El martillo dio de lleno en el rostro a Yael Falcón Pérez, quien le explicó lo sucedido a los capitanes y llamó al encargado de la seguridad para que puedan garantizar que el partido podía continuar sin complicaciones. En medio del caos Nelson Insfrán, arquero del Lobo, fue a solicitarle a los hinchas que no realicen este tipo de acciones aún teniendo en cuenta que una suspensión del partido podría acarrear una quita de puntos.

Embed El martillo REBOTÓ en el pasto e IMPACTÓ EN LA CARA de Yael Falcón Pérez.



Insólito.

Insólito.

Finalmente, el colegiado decidió continuar con el encuentro, lo que llamó la atención de los fanáticos del fútbol ya que el 4 de febrero de 2025 el árbitro decidió suspender el partido cuando en el Víctor Legrotaglie Godoy Cruz hizo de local frente a Talleres y un hincha Tombino menor de edad agredió al asistente Diego Martín.

En ese entonces Falcón Pérez explicó: "Lo tenemos que erradicar y cortar de base. No podemos depender de la suerte de que no le pegue en el ojo o en la frente". Y agregó: "Tuvimos suerte. Si el elemento cortopunzante llegaba a impactar en el ojo de Diego, sería un problema mayor".

Sin embargo, el criterio cambió desde febrero a noviembre y ahora el árbitro prefirió continuar el evento deportivo por más que el martillo había golpeado en su rostro, según su propia versión.

Agresor de Yael Falcón Pérez Yael Falcón Pérez fue agredido con un martillo.

El responsable de la agresión a Yael Falcón Pérez fue detenido

Mientras que un hincha agredía al colegiado principal otra de las afectadas fue la asistente de línea Mariana de Almeida ya que cerca de su ubicación cayó una bomba de estruendo, aunque no resultó lastimada.

Agresor de Yael Falcón Pérez Las cámaras de seguridad identificaron al agresor de Yael Falcón Pérez.

Luego de que finalizó el partido el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires dio a conocer que lograron identificar al hincha de Gimnasia La Plata que lanzó el martillo en un trabajo realizado junto al Aprevide, a la Policía y con el sistema de cámaras que posee la institución. También trascendió que el hincha tenía en su haber una bengala.