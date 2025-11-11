"El día en minutos": baja del plazo fijo, pelea salvaje de Camioneros y tragedia vial en Mendoza

Embed

La tasa de interés para los depósitos a plazo fijo ha vuelto a bajar en noviembre, situándose alrededor del 30% de Tasa Nominal Anual (TNA) en la mayoría de las entidades. Esta disminución se produjo luego de la desregulación de las tasas mínimas de interés que el gobierno de Javier Milei implementó en marzo de 2024, incentivando la competencia entre los bancos para atraer clientes. Para quienes buscan obtener una ganancia de sus ahorros sin correr riesgos ante la inflación, es relevante notar que un depósito de $850.000 a 90 días en el Banco Nación con una TNA del 26% generaría $54.493,15 en intereses. Actualmente, no es necesario ser cliente previo de un banco para constituir un plazo fijo.

En Mendoza, la Dirección General de Escuelas (DGE) alertó que la liberación de los topes de las cuotas de los colegios privados, dispuesta por el decreto nacional N° 787/2025, no rige en la provincia, ya que esta cuenta con su propio sistema de regulación atado al subsidio estatal que recibe cada institución. En este sistema local, antes del ciclo lectivo 2025, la DGE acordó con la Asociación de Colegios Privados que el tope de aumento anual sería del 20%. Además, la DGE destinó los $172.241.977,30 obtenidos del remate público de la mansión del exintendente de Guaymallén, Luis Lobos (quien cumple una condena unificada de 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta), a la reparación de edificios escolares. Estos fondos pasaron a formar parte del Fondo de Educación Permanente de la DGE, cumpliendo con el objetivo de la ley de extinción de dominio de devolver al Estado el dinero producto de la corrupción.