"El día en minutos": Pescarmona zafa del juicio, sube OSEP, accidente mortal y la nueva Vendimia 2025

El juicio de la Causa Cuadernos de las coimas, el mayor caso de corrupción en la historia argentina, comenzó con un total de 87 imputados, incluyendo 65 empresarios y 19 ex funcionarios. Entre los acusados se encuentra el empresario mendocino Enrique Menotti Pescarmona (ex IMPSA), señalado como "autor de trece cohechos activos". Pescarmona, de 83 años, podría ser apartado del proceso judicial si el Cuerpo Médico Forense ratifica que padece mal de Alzheimer y no está en condiciones mentales de comprender el alcance del juicio oral y público. Este proceso sin precedentes, que juzga una supuesta asociación ilícita activa entre 2003 y 2015, se desarrolla de forma virtual debido a su magnitud.

En el ámbito local, se registró una tragedia vial con dos personas muertas y cuatro heridas en la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos (kilómetro 1090). El accidente ocurrió poco antes de la medianoche e involucró el choque de dos camiones y un vehículo menor (un Renault Megane). Los fallecidos fueron identificados como los camioneros Fernando Heredia (argentino) y Andrés Astudillo (chileno). El siniestro obligó al corte total de la Ruta 7 durante toda la madrugada. Por otro lado, la Municipalidad de Guaymallén inició una obra de mejora en la calle Bandera de Los Andes, frente al Hospital Notti, que generará un corte total de cuatro meses. Adicionalmente, la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) autorizó un aumento en la cuota mensual de afiliados voluntarios e independientes a partir del 1 de diciembre, estableciendo un nuevo arancel de $49.500 para estudios como el Papanicolaou y la colposcopía.