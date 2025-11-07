"El día en minutos": los destrozos de la tormenta, cambios en la ley de tránsito y Colapinto 2026

En el ámbito judicial, el fiscal federal Carlos Stornelli expresó su "satisfacción" por el inicio del juicio oral en la Causa Cuadernos, investigación que involucra a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a empresarios de la construcción por una presunta red de sobornos en obra pública. Stornelli opinó que el dinero ilegal que se pudo detectar e incautar, que incluye fondos en el extranjero, empresas e inmuebles, es solo "la punta del iceberg".

Paralelamente, la Cámara Federal está en condiciones de resolver el pedido de nulidad en el marco de la causa ANDIS. La defensa del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, sostuvo que los audios que originaron la investigación, donde se mencionan presuntos sobornos de la droguería Suizo Argentina y a Karina Milei, "son falsos, estarían editados o hechos con inteligencia artificial”.

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, realizó una gira de trabajo en Emiratos Árabes Unidos, reuniéndose en la Embajada Argentina en Abu Dabi con Prateek Suri, fundador de MDR Investments LLC. Este fondo de inversión se orienta a financiar tecnologías de Inteligencia Artificial de frontera, proyectos mineros de recursos naturales, e infraestructura vial y logística. Latorre presentó oportunidades de inversión en Mendoza, haciendo énfasis en proyectos mineros vinculados a minerales críticos para la transición energética, infraestructura energética y el potencial para que la provincia se convierta en un hub financiero en materia minera. La ministra afirmó que Mendoza está posicionándose globalmente en energía y minería, destacando su "estabilidad institucional".

En este contexto, el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, confirmó una inversión de más de $3.000 millones en Uspallata para infraestructura clave (pavimentación y electrificación) para acompañar el crecimiento del distrito ante el desarrollo proyectado del yacimiento PSJ Cobre Mendocino.

