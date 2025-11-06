“El día en minutos” de Diario UNO te trae un pódcast con lo más importante que pasa en Mendoza y en el mundo. Claro, rápido y fácil de escuchar, está disponible de lunes a viernes para que te informes sin complicarte, donde sea que estés.
"El día en minutos": Independiente Rivadavia hizo historia, el viaje de Milei a Miami y debate minero
La baja de tasas a plazo fijo vuelve a marcar el pulso económico en Mendoza: la Tasa Nominal Anual (TNA) ronda el 35% tras la desregulación del Banco Central. Invertir $350.000 a 90 días genera una ganancia de unos $26.753. En materia de salud, el hospital de Luján será gestionado por el Grupo Olmos durante 15 años, con una inversión de $5.122 millones y un canon mensual de 20.000 dólares. Además, el REFORSAL lanzó un plan especial para recuperar deudas de obras sociales con tasas reducidas y planes de pago flexibles.
La Legislatura mendocina debate los proyectos mineros PSJ Cobre Mendocino y otras exploraciones en Malargüe, junto con la Ley de Regalías Mineras. El gobernador Alfredo Cornejo pidió evaluar el impacto social y ambiental, mientras Mendoza busca aprovechar el alto precio del cobre para posicionarse como un proveedor estratégico en la transición energética.
En paralelo, el presidente Javier Milei viajó a Miami para participar del American Business Forum, donde compartirá agenda con figuras como Donald Trump y Lionel Messi. Luego visitará Nueva York y Bolivia en una gira política y religiosa.
Independiente Rivadavia hizo historia al ganar la Copa Argentina, el primer título nacional para Mendoza. Daniel Vila y Alfredo Berti destacaron el trabajo del equipo y el apoyo de los hinchas, que celebraron masivamente en el estadio Bautista Gargantini.
En el ámbito policial, una mujer de 82 años fue imputada por causar la muerte de un adolescente en el Parque San Martín, y en Las Heras tres motochorros asaltaron una estación de servicio llevándose $50.000.
