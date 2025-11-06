"El día en minutos": Independiente Rivadavia hizo historia, el viaje de Milei a Miami y debate minero

La Legislatura mendocina debate los proyectos mineros PSJ Cobre Mendocino y otras exploraciones en Malargüe, junto con la Ley de Regalías Mineras. El gobernador Alfredo Cornejo pidió evaluar el impacto social y ambiental, mientras Mendoza busca aprovechar el alto precio del cobre para posicionarse como un proveedor estratégico en la transición energética.

En paralelo, el presidente Javier Milei viajó a Miami para participar del American Business Forum, donde compartirá agenda con figuras como Donald Trump y Lionel Messi. Luego visitará Nueva York y Bolivia en una gira política y religiosa.

La hazaña que cambió la historia futbolera de una Mendoza teñida de azul

Independiente Rivadavia hizo historia al ganar la Copa Argentina, el primer título nacional para Mendoza. Daniel Vila y Alfredo Berti destacaron el trabajo del equipo y el apoyo de los hinchas, que celebraron masivamente en el estadio Bautista Gargantini.

En el ámbito policial, una mujer de 82 años fue imputada por causar la muerte de un adolescente en el Parque San Martín, y en Las Heras tres motochorros asaltaron una estación de servicio llevándose $50.000.

Este contenido fue creado con el apoyo de inteligencia artificial (IA), a partir de noticias escritas por periodistas de Diario UNO y revisadas por el equipo editorial. El audio fue generado con Notebook LM, que usa IA para lograr voces naturales y expresivas.