La ministra Latorre mantuvo un encuentro con un fondo de inversiones especializado en IA y minería

Durante la reunión, Latorre y Piña presentaron oportunidades concretas de inversión en Mendoza, especialmente en proyectos mineros vinculados a minerales críticos para la transición energética, así como en infraestructura energética y logística. También destacaron el potencial de desarrollo de startups y proyectos de base tecnológica regional que podrían escalar con financiamiento internacional.

latorre mineria Mendoza es la única provincia de Argentina en el evento Adipec 2025.

Mendoza presentó su oferta de proyectos en la meca del petróleo

“Mendoza está dando pasos firmes para posicionarse en el mapa global de la energía y la minería. Contamos con estabilidad institucional, capacidades técnicas y una visión de desarrollo sostenible que nos permite atraer inversiones estratégicas”, señaló Latorre durante el encuentro.

La ministra remarcó además que Mendoza combina una matriz energética diversificada —que incluye generación térmica, hidroeléctrica y renovable— y está transitando una nueva etapa de expansión con la construcción de parques solares y nuevas líneas de alta tensión.

Por su parte, Piña enfocó su presentación en la potencialidad de Mendoza por su riqueza en minerales críticos para las energías limpias y la IA, además del trabajo que realiza para convertirse en un hub financiero en materia minera.

Mendoza en Adipec 2025

La participación de Mendoza en Adipec 2025 marca un hito: es la primera vez que Argentina cuenta con presencia institucional y Mendoza es la única provincia que acompaña oficialmente a la Nación. Latorre fue invitada a exponer en el panel ministerial “Incentivando el crecimiento sostenible a través de políticas energéticas gubernamentales”, junto a ministros, fondos de inversión, empresas energéticas y organismos internacionales.

“Nuestra presencia en este espacio nos posiciona en los centros donde se toman decisiones globales sobre energía e inversiones. Es una oportunidad concreta para abrir mercados, generar alianzas y financiar proyectos estratégicos”, afirmó la ministra.

Adipec reúne a más de 1.800 oradores y 16.500 asistentes de alto nivel, consolidándose como el principal foro mundial de debate sobre transición energética, innovación y financiamiento sostenible.