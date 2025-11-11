Cuándo y dónde juega Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura

Los dirigentes del Tomba consideraron la posibilidad de llevar el partido al estadio Malvinas Argentina y hubo contactos tanto con la Subsecretaría de Deportes como con el Ministerio de Seguridad, pero finalmente la decisión es que el partido se juegue en renovado estadio tombino, donde el equipo que ahora dirige el Turco Asad aún no ha podido conseguir una victoria desde el re estreno, en julio pasado.

gambarte 1 Godoy Cruz reforzó el sentido de pertenencia con su vuelta al Feliciano Gambarte, pese a la mala racha.

Esta mala racha, pero sobre todo cuestiones de seguridad y la idea de prevenir incidentes, fueron las que motivaron a pensar en el cambio de escenario, pero finalmente se decidió conservar la localía en la cancha propia.