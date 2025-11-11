Cuándo y dónde juega Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura

Tras muchos rumores y versiones, Godoy Cruz afrontará el encuentro ante Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura en el estadio Feliciano Gambarte y con la última esperanza de forzar un partido de desempate por la permanencia.
Los dirigentes del Tomba consideraron la posibilidad de llevar el partido al estadio Malvinas Argentina y hubo contactos tanto con la Subsecretaría de Deportes como con el Ministerio de Seguridad, pero finalmente la decisión es que el partido se juegue en renovado estadio tombino, donde el equipo que ahora dirige el Turco Asad aún no ha podido conseguir una victoria desde el re estreno, en julio pasado.
Esta mala racha, pero sobre todo cuestiones de seguridad y la idea de prevenir incidentes, fueron las que motivaron a pensar en el cambio de escenario, pero finalmente se decidió conservar la localía en la cancha propia.
Godoy Cruz hace 8 partidos que no gana, acumula 8 encuentros oficiales sin ganar en el Gambarte y su única chance de seguir en Primera es llegar a un desempate después de ganarle a Deportivo Riestra y que Aldosivi no gane.
Se estima que este martes la Liga Profesional confirmará el día y horario en el que Godoy Cruz jugará con Deportivo Riestra, coincidiendo con el cruce entre Aldosivi y San Martín de San Juan.
En principio el encuentro será el sábado 15 a las 17, aunque habrá que esperar que la Liga confirme la programación de una fecha que también define la clasificación a los playoffs y a las copas.