Lo que hace única a esta especie no es solo su aspecto, una araña de apenas dos o tres centímetros, sino la magnitud de su trabajo. Sus telarañas pueden alcanzar hasta 25 metros de ancho, suficientes para cubrir el ancho completo de un río.

La tela de araña más grande del planeta Tierra: 10 veces más fuerte que el acero y 106 metros cuadrados

Su nombre científico es Caerostris darwini, o “araña de Darwin”, y fue descubierta recién en 2009 por un grupo de investigadores de la Universidad de Akron (EE. UU.) y del Museo de Historia Natural de Madagascar.