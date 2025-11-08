E el escenario geopolítico del planeta Tierra, las potencias tradicionales ya no son las únicas que concentran la atención global. Nuevos países están reconfigurando el mapa del poder militar.
El fortalecimiento de las fuerzas armadas ya no es solo una cuestión de defensa, sino una herramienta de influencia y prestigio. En esta nueva etapa, varios países del planeta Tierra se consolidan como referentes estratégicos, y uno de ellos destaca claramente por encima del resto.n
El país que es un poder militar en ascenso: en la mira de todo el planeta Tierra
Según el informe “Powers on the Rise 2025” del reconocido portal Global Firepower, Francia encabeza la lista de países con mayor crecimiento en influencia y capacidad militar. Este reconocimiento se basa en la combinación de factores como inversión sostenida en defensa, modernización de sus sistemas de armamento, liderazgo diplomático y presencia activa en operaciones internacionales.
El país europeo ha reforzado su industria armamentista, ampliado su flota aérea y naval, y potenciado sus sistemas nucleares estratégicos. Su papel dentro de la OTAN y su independencia en decisiones tácticas lo posicionan como una potencia militar en plena expansión dentro del mundo occidental.
Otros países en ascenso militar según Global Firepower 2025
Francia ha sabido equilibrar tradición e innovación, transformando su fuerza militar en una de las más tecnológicamente avanzadas. Además, mantiene una presencia global activa, con operaciones en África, Medio Oriente y Europa del Este, consolidando su imagen como un país con visión y determinación.
El ranking de Global Firepower incluye varios países que, al igual que Francia, muestran una tendencia clara de crecimiento militar y mayor protagonismo en el planeta Tierra:
- Alemania, refuerza su gasto en defensa tras años de contención.
- Israel, destaca por su tecnología avanzada y capacidad disuasoria.
- Corea del Sur, se afianza como potencia regional asiática.
- Japón, amplía su rol defensivo y fortalece su industria militar.
- Turquía, se consolida como actor estratégico entre Europa y Asia.
- Egipto, aumenta su capacidad militar regional en África y Medio Oriente.
- Italia, moderniza su flota aérea y refuerza alianzas de la OTAN.
- Australia, amplía su defensa marítima y cooperación con Estados Unidos.
- Brasil, representa a América del Sur en la lista, con una industria militar en expansión