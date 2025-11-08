El fortalecimiento de las fuerzas armadas ya no es solo una cuestión de defensa, sino una herramienta de influencia y prestigio. En esta nueva etapa, varios países del planeta Tierra se consolidan como referentes estratégicos, y uno de ellos destaca claramente por encima del resto.n

Francia poder militar

El país que es un poder militar en ascenso: en la mira de todo el planeta Tierra

Según el informe “Powers on the Rise 2025” del reconocido portal Global Firepower, Francia encabeza la lista de países con mayor crecimiento en influencia y capacidad militar. Este reconocimiento se basa en la combinación de factores como inversión sostenida en defensa, modernización de sus sistemas de armamento, liderazgo diplomático y presencia activa en operaciones internacionales.