En este contexto global, las potencias compiten por dominar el tablero geopolítico y asegurar su posición en el equilibrio de fuerzas. En medio de tensiones, alianzas y avances tecnológicos, un país logra destacarse como el dueño del ejército más poderoso del planeta Tierra.

Ejercito de Estados Unidos

El país con el ejército más poderoso del planeta Tierra: supera a Rusia y por poco a China

El país que encabeza el ranking de poder militar es Estados Unidos. De acuerdo con datos de Statista y del índice internacional Global Firepower 2025, este país continúa siendo la mayor potencia del planeta Tierra en materia de defensa, superando a Rusia y por muy poco a China. Su ejército cuenta con una puntuación PowerIndex de 0,0744, la más baja del mundo, lo que lo posiciona como el más fuerte del sistema global.