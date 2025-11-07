En el vasto escenario del planeta Tierra, el poder no solo se mide por la economía de un país, sino también en la fortaleza del ejército y la capacidad militar de cada nación. La defensa nacional se ha convertido en un símbolo de desarrollo y soberanía.
En este contexto global, las potencias compiten por dominar el tablero geopolítico y asegurar su posición en el equilibrio de fuerzas. En medio de tensiones, alianzas y avances tecnológicos, un país logra destacarse como el dueño del ejército más poderoso del planeta Tierra.
El país con el ejército más poderoso del planeta Tierra: supera a Rusia y por poco a China
El país que encabeza el ranking de poder militar es Estados Unidos. De acuerdo con datos de Statista y del índice internacional Global Firepower 2025, este país continúa siendo la mayor potencia del planeta Tierra en materia de defensa, superando a Rusia y por muy poco a China. Su ejército cuenta con una puntuación PowerIndex de 0,0744, la más baja del mundo, lo que lo posiciona como el más fuerte del sistema global.
El presupuesto militar de este país supera los 831 mil millones de dólares anuales, cifra que rebasa ampliamente la de sus competidores. Con más de 1,3 millones de efectivos activos y alrededor de 800.000 reservistas, el ejército estadounidense mantiene una presencia global con bases en más de 70 naciones del planeta Tierra.
Los ejércitos más poderosos del planeta Tierra
La capacidad militar de Estados Unidos se refleja en una flota de 11 portaaviones, más de 13.000 aeronaves, y un arsenal tecnológico que incluye aviones F-35, bombarderos B-2 Spirit y submarinos nucleares de última generación. Además, su dominio en inteligencia y ciberdefensa lo convierte en el país con mayor preparación ante cualquier conflicto contemporáneo.
El valor va de 0,0000 (mejor posible) a 1,0000 (más débil)
- Estados Unidos: 0,0744
- Rusia: 0,0791
- China: 0,0792
- India: 0,1023
- Corea del Sur: 0,1416
- Reino Unido: 0,1441
- Japón: 0,1601
- Turquía: 0,1694
- Pakistán: 0,1711
- Italia: 0,1863