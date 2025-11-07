El país superpotencia que creó la capa de invisibilidad de Harry Potter: así funciona este gran invento

China creó un prototipo de la capa de invisibilidad de Harry Potter
Un científico chino llamado Chu Junhao, de 78 años y director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Donghua en Shanghái, dio a conocer un avance que parece sacado de la ficción: una “capa de invisibilidad” al estilo de Harry Potter. La creación se mostró en un evento en el que el objeto hizo desaparecer a simple vista la parte inferior del cuerpo del creador usando un panel especial; al girarlo 90 grados, el público ya no podía ver sus piernas, aunque el fondo tras él seguía visible.
La clave del efecto óptico está en los metamateriales de los que está hecho cuyas propiedades físicas reaccionan a corrientes eléctricas. Tiene estructuras diseñadas en laboratorio con propiedades para controlar la luz, concretamente, la “capa” es en realidad una lámina transparente con una rejilla lenticular formada por diminutas lentes cilíndricas convexas.
Cuando la luz atraviesa este panel, las lentes reorientan los rayos de forma masiva. Pues comprimen la imagen del objeto detrás en finas tiras y la fragmentan en infinitos sub imágenes idénticas. Estas copias son tan pequeñas que el ojo humano no las distingue, dando la ilusión de que el objeto (o las piernas del usuario) ha desaparecido. En la práctica, el panel “envuelve” la figura con cientos de copias del fondo y elimina la forma original, logrando un efecto similar al de invisibilidad.
La ciencia ha dejado claro que la capa de Harry Potter podría estar mucho más cerca de la realidad gracias al talento de científicos como Chu Junhao. Quién dice que en un par de años todas las personas podamos tener una en el armario y que de pronto el mundo se vuelva invisible. Pues la tecnología de este tipo promete aplicaciones potenciales en diversas áreas:
- Privacidad total: creación de “habitaciones invisibles” que brinden confidencialidad en entornos sensibles.
- Dispositivos invisibles: integración de audífonos, lentes u otros aparatos con la capa óptica para que sean indetectables a la vista.