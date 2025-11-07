El país superpotencia que creó la capa de invisibilidad de Harry Potter: así funciona este gran invento

Cuando la luz atraviesa este panel, las lentes reorientan los rayos de forma masiva. Pues comprimen la imagen del objeto detrás en finas tiras y la fragmentan en infinitos sub imágenes idénticas. Estas copias son tan pequeñas que el ojo humano no las distingue, dando la ilusión de que el objeto (o las piernas del usuario) ha desaparecido. En la práctica, el panel “envuelve” la figura con cientos de copias del fondo y elimina la forma original, logrando un efecto similar al de invisibilidad.

Un equipo de ingenieros de la Facultad de Ciencias de la Universidad Donghua, en China, presentaron una placa capaz de generar un efecto óptico de invisibilidad. Ante un público atónito y en medio de una demostración en 15 segundos las piernas de Chu Junhao, físico líder del proyecto y presidente en la Academia China de las Ciencias, desaparecieron frente a todos cuando pidió a dos ingenieros que giraran 90 grados una placa translúcida frente al él.

La ciencia ha dejado claro que la capa de Harry Potter podría estar mucho más cerca de la realidad gracias al talento de científicos como Chu Junhao. Quién dice que en un par de años todas las personas podamos tener una en el armario y que de pronto el mundo se vuelva invisible. Pues la tecnología de este tipo promete aplicaciones potenciales en diversas áreas: