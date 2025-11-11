Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Nicolás Bolcato y su noche soñada en Independiente Rivadavia: debut en Primera y arco en cero

El arquero de 21 años tuvo su estreno con Independiente Rivadavia. Tras el 0-0 en el Bautista Gargantini, expresó sus emociones post debut en Primera

Fabián Salamone
Nicolás Bolcato, muy aplaudido tras su debut en la Primera de Independiente Rivadavia.

En 2021 comenzó a formar parte del plantel de Primera. Con el correr de los años no solamente fue ganando experiencia, sino que se transformó en titular indiscutido en Reserva, firmó su primer contrato profesional y, este lunes, llegó su anhelado y merecido debut. Hablamos de Nicolás Bolcato, quien logró mantener el arco de Independiente Rivadavia en cero.

Tras el partido el joven de 21 años brindó un mano a mano exclusivo ante los micrófonos de Ovación en el cual no dudó en expresar sus emociones tras una jornada que quedará grabada a fuego en su corazón.

Nicolás Bolcato
Nicol&aacute;s Bolcato tuvo su primer partido con la camiseta de Independiente Rivadavia.

La palabra de Nicolás Bolcato tras su debut en Independiente Rivadavia

Luego de haber sido parte del banco de suplentes, también por primera vez en su carrera, ante Aldosivi, Bolcato fue de la partida en el empate sin goles ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En este contexto, el arquero manifestó: "Es todo felicidad hoy para mí. Es un día muy especial, ni soñándolo se hubiera dado en la forma que se dio hoy. Estoy agradecido con la vida, el club, el fútbol, con todas las personas que me acompañan. Agradecido nada más".

"Son un montón de años y recuerdos que se te pasan por la cabeza. Intenté concentrarme en el partido y ahora es todo felicidad y orgullo de haberla peleado y seguido trabajando hasta que llegó el día. Pude hacerlo de gran manera, me sentí preparado. Estoy muy feliz y agradecido", sumó Bolcato en la zona mixta del estadio Bautista Gargantini.

Embed - Nicolás Bolcato habló tras su debut en Independiente Rivadavia

Sobre cómo hizo para poder aislarse del contexto de fiesta que se vivió en la cancha de Independiente Rivadavia, reveló: "Si estuve concentrado hoy es gracias a mis compañeros, Alfredo, el cuerpo técnico y Diego (Prospero, entrenador de arqueros). Ellos me transmitieron esa tranquilidad y frialdad para que estuviera suelto adentro de la cancha. Me sentí bien, sentí que rendí bien y pude ayudar al equipo que es lo más importante".

En medio de la que será una noche inolvidable para él, Bolcato recordó a quienes lo acompañaron durante el proceso: "Fueron muchos partidos, mucho trabajo, crecimiento y aprendizaje. Siempre uno se prepara para cuando le toque la oportunidad. Gracias a eso me sentí preparado. Es todo agradecimiento a la gente que forma parte del club, de las inferiores, la gente que trabaja en Reserva. Es todo parte de ellos".

"Son de fierro. No tengo palabras. Siempre voy a estar agradecido y los voy a llevar a todos en mi corazón. Se merecen estar en las buenas, que llegaron al fin, porque siempre han estado en las malas y en las muy malas. Siempre me levantaron cuando los necesité. Los amo", sentenció el arquero de Independiente Rivadavia.

