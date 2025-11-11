Marista ante Newman por el título Nacional de Clubes de rugby: cuándo juegan y dónde verlo

Tras celebrar el tricampeonato en el Regional, Marista quiere cerrar su mejor año completando un triplete histórico cuando enfrente a Newman por el título Nacional de Clubes de rugby.
Tras celebrar el tricampeonato en el Regional, Marista quiere cerrar su mejor año completando un triplete histórico cuando enfrente a Newman por el título Nacional de Clubes de rugby.
En su condición de campeones del Torneo del Interior A, los Curas disputarán el cetro nacional ante el conjunto bordó que viene de lograr en la URBA el primer campeonato de su historia.
El encuentro cumbre se jugará este sábado 15 a las 16.10, con TV por ESPN y Disney Plus, en cancha de Newman que quiere celebrar con otro título su 50 aniversario.
Los Tricolores, con el regreso de Julián Hernández tras la gira de Argentina XV y la baja sensible de Santiago Dora quien será operado tras una fractura en el tobillo derecho sufrida en la final ante el Mendoza RC, viajarán el viernes por la mañana a Buenos Aires para un verdadero duelo de campeones ya que tanto Newman como Marista se coronaron en sus respectivas uniones en Primera, Intermedia y Preintermedia.
Aunque el Nacional de Clubes ha ido cambiando de formato desde 1993, para Marista será su primera final, mientras que Newman cayó en la definición ante Hindú en 2015 (27-25) y 2018 (25-0).
En 1973, coincidiendo con una gira de Los Pumas, se jugó lo que la UAR denominó CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES. Marista se clasificó por la Región Oeste (Mendoza, San Juan y Alto Valle) y luego venció a Pucará (21-10), San Martín (33-0) y Banco Nación (4-0) para coronarse campeón.
El try de aquella victoria en la Villa Marista lo apoyó el recordado Carlos Dora, el padre de Santiago, integrante del equipo actual.
A partir de 1993 se jugó el Nacional de Clubes con distintos formatos y Marista participó 6 veces
Desde 2022 el Nacional de Clubes se redujo a una final entre los campeones de la URBA y el Torneo del Interior.