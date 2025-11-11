Marista ante Newman por el título Nacional de Clubes de rugby: cuándo juegan y dónde verlo

Los Tricolores, con el regreso de Julián Hernández tras la gira de Argentina XV y la baja sensible de Santiago Dora quien será operado tras una fractura en el tobillo derecho sufrida en la final ante el Mendoza RC, viajarán el viernes por la mañana a Buenos Aires para un verdadero duelo de campeones ya que tanto Newman como Marista se coronaron en sus respectivas uniones en Primera, Intermedia y Preintermedia.

Aunque el Nacional de Clubes ha ido cambiando de formato desde 1993, para Marista será su primera final, mientras que Newman cayó en la definición ante Hindú en 2015 (27-25) y 2018 (25-0).

Marista en el Nacional de Clubes

En 1973, coincidiendo con una gira de Los Pumas, se jugó lo que la UAR denominó CAMPEONATO ARGENTINO DE CLUBES. Marista se clasificó por la Región Oeste (Mendoza, San Juan y Alto Valle) y luego venció a Pucará (21-10), San Martín (33-0) y Banco Nación (4-0) para coronarse campeón.

El try de aquella victoria en la Villa Marista lo apoyó el recordado Carlos Dora, el padre de Santiago, integrante del equipo actual.

A partir de 1993 se jugó el Nacional de Clubes con distintos formatos y Marista participó 6 veces

1995: venció a Roca RC (31-16) y luego al bicampeón del certamen SIC (30-25) antes de quedar eliminado en cuartos de final por Tala (22-17).

antes de quedar eliminado en cuartos de final por Tala (22-17). 1996: le ganó a Los Mihuras (53-11), a Los Tarcos (33-28) y perdió en octavos con Atlético del Rosario (29-20).

1997: superó a Universidad de San Juan (51-30) y perdió en la segunda ronda con CUBA (32-29).

1998: cayó en octavos de final con Duendes (32-24).

2007: perdió en la fase de grupos con SIC (14-10), Tucumán RC (45-23) y CASI (41-16).

2019: en la fase de grupos empató con Alumni (27-27), venció a La Plata (33-28) y perdió con Hindú (43-40). Luego venció a Pucará (29-24) y cayó en semifinales con Hindú (31-21).

Desde 2022 el Nacional de Clubes se redujo a una final entre los campeones de la URBA y el Torneo del Interior.