La decisión de Scaloni y la AFA antes del amistoso que la Selección argentina jugará con Angola

La Selección argentina ya se entrena en España en vistas del último amistoso del año, y el único de la fecha FIFA de noviembre, que será este viernes frente a Angola, en Luanda.
Como parte de la preparación para el encuentro, la AFA y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidieron que el conjunto nacional realice un entrenamiento abierto al público que se llevará a cabo este jueves 13 a las 10.30 hora local (6.30 en Argentina), en el estadio del Elche.
El sitio oficial de la AFA anunció que el acceso al estadio se abrirá una hora antes, será por orden de llegada y tras superar los controles de seguridad dispuestos.
Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados para jugar frente a Angola aunque según informó la AFA Enzo es el único lesionado ya que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.
Los tres futbolistas del Atlético de Madrid no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla para ingresar a Angola, algo llamativo ya que sus compañeros de club Thiago Almada y Nicolás González si lo hicieron y están en Alicante.
Finalmente, Scaloni tendrá 23 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía.