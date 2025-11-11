La decisión de Scaloni y la AFA antes del amistoso que la Selección argentina jugará con Angola

Bajas y altas en el plantel que jugará ante Angola

Enzo Fernández, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone quedaron desafectados para jugar frente a Angola aunque según informó la AFA Enzo es el único lesionado ya que padece un edema óseo en su rodilla derecha y será resguardado para continuar con su recuperación.

almada

Los tres futbolistas del Atlético de Madrid no llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla para ingresar a Angola, algo llamativo ya que sus compañeros de club Thiago Almada y Nicolás González si lo hicieron y están en Alicante.

Finalmente, Scaloni tendrá 23 jugadores a disposición para este amistoso ya que se sumaron Lisandro Martínez, que volvió a entrenar luego de una lesión de ligamentos cruzados, Kevin Mac Allister y Emiliano Buendía.