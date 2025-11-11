La Selección de España es parte del Grupo E de las Eliminatorias Europeas donde compite contra Turquía, Georgia y Bulgaria; en la quinta fecha que servirá para definir los equipos que clasificarán al próximo Mundial 2026 La Roja tiene dos partidos por delante en los cualesLamine Yamal no podrá participar.
No se trata de una lesión ni por una cuestión táctica, pero desde el país europeo están muy enojados con el delantero del Barcelona ya que quedó desafectado y Luis de la Fuente tendrá que volver a reintegrarse a su club.
Escándalo en La Roja: por qué Lamine Yamal fue desafectado de la Selección de España
A través de un comunicado la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) manifestó su malestar ya que descubrieron que el delantero de 18 años fue parte de un procedimiento que no fue notificado ni autorizado por el cuerpo médico de la selección europea.
Ante esto, decidieron la inminente liberación de la convocatoria de Lamine Yamal para los trascendentales partidos contra Georgia y Turquía; desde el cuerpo técnico de la Selección de España la sorpresa y el malestar son totales, y la decisión se tomó en medio de ánimos caldeados por la displicencia mostrada por el delantero del Barcelona.
En el comunicado oficial la RFEF dejó en evidencia su postura con respecto a Yamal al enterarse de la intervención no pactada entre las partes: "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana".
Recién el lunes la Federación se enteró de lo sucedido cuando le informaron a través de un reporte médico que recomendaban que el jugador aguarde reposo entre siete y diez días; ante esto, la decisión no se hizo esperar: "Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".
En su lugar, para disputar los partidos contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla, fue seleccionado Jorge de Frutos del Rayo Vallecano.