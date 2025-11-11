Escándalo en La Roja: por qué Lamine Yamal fue desafectado de la Selección de España

Ante esto, decidieron la inminente liberación de la convocatoria de Lamine Yamal para los trascendentales partidos contra Georgia y Turquía; desde el cuerpo técnico de la Selección de España la sorpresa y el malestar son totales, y la decisión se tomó en medio de ánimos caldeados por la displicencia mostrada por el delantero del Barcelona.

En el comunicado oficial la RFEF dejó en evidencia su postura con respecto a Yamal al enterarse de la intervención no pactada entre las partes: "Los Servicios Médicos de la RFEF desean expresar su sorpresa y malestar tras conocer que el jugador Lamine Yamal había sido sometido a un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis esa misma mañana".

Recién el lunes la Federación se enteró de lo sucedido cuando le informaron a través de un reporte médico que recomendaban que el jugador aguarde reposo entre siete y diez días; ante esto, la decisión no se hizo esperar: "Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación".

Jorge de Frutos - España Jorge de Frutos reemplazará a Lamine Yamal.

En su lugar, para disputar los partidos contra Georgia en Tiflis y contra Turquía en Sevilla, fue seleccionado Jorge de Frutos del Rayo Vallecano.