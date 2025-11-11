Torneo Clausura: la programación confirmada de la fecha 16, la última de la fase regular

Para determinar las fechas y horarios de los partidos se tuvieron en cuenta temas de seguridad, televisación, otros eventos en los estadios y descanso de los conjuntos que juegan copas continentales, además de que la fecha es definitoria.

river River jugará el domingo para pasar a los playoffs del Torneo Clausura y meterse en la Copa Libertadores.

Los partidos que definen la permanencia serán el sábado 15 a las 17, River jugará con Vélez el domingo en ese mismo horario, Boca con Tigre el domingo a las 20.15 e Independiente Rivadavia cerrará la temporada el lunes a las 17 en Florencio Varela ante Defensa y Justicia,