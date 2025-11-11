Torneo Clausura: la programación confirmada de la fecha 16, la última de la fase regular

La Liga Profesional programó la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, última de la fase regular, en la que se definirán los clasificados a los playoffs, los dos descensos y la clasificación a las copas internacionales.
La Liga Profesional programó la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, última de la fase regular, en la que se definirán los clasificados a los playoffs, los descensos y la clasificación a las copas.
La Liga Profesional programó la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, última de la fase regular, en la que se definirán los clasificados a los playoffs, los dos descensos y la clasificación a las copas internacionales.
Para determinar las fechas y horarios de los partidos se tuvieron en cuenta temas de seguridad, televisación, otros eventos en los estadios y descanso de los conjuntos que juegan copas continentales, además de que la fecha es definitoria.
Los partidos que definen la permanencia serán el sábado 15 a las 17, River jugará con Vélez el domingo en ese mismo horario, Boca con Tigre el domingo a las 20.15 e Independiente Rivadavia cerrará la temporada el lunes a las 17 en Florencio Varela ante Defensa y Justicia,
-Desde el jueves 13 de noviembre comienza el horario de verano para la realización de los encuentros y el mismo condiciona a que todos los partidos se disputen a partir de las 17.
-Los dos partidos que involucran a definiciones por la permanencia se juegan el mismo día y en el mismo horario.
-En el resto de los encuentros se encimaron en fecha y horario a los equipos que tienen cierta dependencia de otros resultados para definir su futuro en el Torneo Clausura.
Viernes 14 de noviembre
Sábado 15 de noviembre
Domingo 16 de noviembre
Lunes 17 de noviembre