Lionel Messi y una sincera frase a corazón abierto para Scaloni: "No quiero ser una carga"

"Un Mundial especial, es especial jugar con la Selección y más competiciones importantes, oficiales y más lo que significa un Mundial y después de haberlo ganado también. No quiero ser, entre comillas, una carga. Me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo, al plantel".

"La temporada nuestra es diferente a la de Europa. Nosotros vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos hasta llegar a la fecha del Mundial y ver el día a día si realmente me siento bien físicamente para estar como a mí me gustaría estar y poder participar".

"Pero obviamente consciente de que es un Mundial y es especial y que el Mundial es lo más grande que hay a nivel de competencia. Así que ilusionado pero llevándolo con el día a día".

Lionel Messi (3) Messi confesó que extraña Barcelona y que planea retornar junto a su familia.

El sueño de Messi de volver a Barcelona

El argentino recordó su salida del Barcelona, un tema que aún le genera nostalgia: “Me había quedado una sensación rara por cómo se dio todo, por la pandemia, por terminar mis últimos años sin gente. No me fui como lo soñaba”.

"La verdad que extraño mucho todos esos momentos. Quizás lo disfruto más ahora que en el momento cuando pasaban las cosas, por la dinámica del día a día y lo que conllevaba jugar partido tras partido y pensar en el siguiente partido sin poder disfrutar en lo que estábamos haciendo. Hoy, al verlo más tranquilo y más relajado, de lejos, después de un par de años ya que pasaron, se vive mucho más", sumó Lionel Messi.

Para finalizar, el mejor jugador del mundo cerró: "Tengo muchas ganas de ir para ahí, que extrañamos mucho Barcelona, que los nenes continuamente, y mi mujer, hablamos cosas de Barcelona, la idea de volver a vivir ahí. Tenemos nuestra casa, todo, así que es lo que deseamos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado porque desde que me fui a París tampoco volví al Camp Nou".