Diego Tonetto: "Puede haber sido mi último partido oficial como jugador de Independiente Rivadavia"

En una etapa soñada desde el 2023 a la fecha, donde le tocó ascender, pelear por la permanencia y ser campeón, Diego Tonetto disfruta de la recta final de su carrera en Independiente Rivadavia. Y si bien aún no hay confirmación oficial la fecha de su retiro, el ídolo de la Lepra se animó a confesar en pleno festejo por el campeonato de la Copa Argentina (post empate ante Central Córdoba), que el tiempo de ponerle un punto final a su carrera es lo próximo. "Puede haber sido mi último partido oficial. Todavía no lo tengo decidido porque siempre me propongo ir por más y el año que viene es prometedor", expresó el 11 del Azul en el Bautista Gargantini.

diego tonetto copa Diego Tonetto, caudillo y referente de Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza.

"Cada sueño que me fui proponiendo acá lo fui cumpliendo y me gustaría seguir. Es mi deseo pero no depende de mí solo. Lo voy evaluar tranquilo. Si hoy no fue mi último partido y tengo que despedirme en un futuro, lo voy a hacer como lo merezco y como lo merece la gente", agregó respecto a su retiro, que se sumaría -si de campeones hablamos- al de Luciano Abecasis, ovacionado en el Gargantini al despedirse del fútbol profesional con la camiseta de Independiente Rivadavia.