Diego Tonetto: "Puede haber sido mi último partido oficial como jugador de Independiente Rivadavia"

Diego Tonetto es un emblema en Independiente Rivadavia. Referente y líder silencioso, con un fuerte sentido de pertenencia. Hincha y caudillo adentro y fuera de la cancha. Todo eso describe al mediocampista en su vínculo con el Azul del Parque.
Diego Tonetto se mostró muy emocionado luego del encuentro entre Independiente Rivadavia y Central Córdoba donde se festejó el campeonato de Copa Argentina
En una etapa soñada desde el 2023 a la fecha, donde le tocó ascender, pelear por la permanencia y ser campeón, Diego Tonetto disfruta de la recta final de su carrera en Independiente Rivadavia. Y si bien aún no hay confirmación oficial la fecha de su retiro, el ídolo de la Lepra se animó a confesar en pleno festejo por el campeonato de la Copa Argentina (post empate ante Central Córdoba), que el tiempo de ponerle un punto final a su carrera es lo próximo. "Puede haber sido mi último partido oficial. Todavía no lo tengo decidido porque siempre me propongo ir por más y el año que viene es prometedor", expresó el 11 del Azul en el Bautista Gargantini.
"Cada sueño que me fui proponiendo acá lo fui cumpliendo y me gustaría seguir. Es mi deseo pero no depende de mí solo. Lo voy evaluar tranquilo. Si hoy no fue mi último partido y tengo que despedirme en un futuro, lo voy a hacer como lo merezco y como lo merece la gente", agregó respecto a su retiro, que se sumaría -si de campeones hablamos- al de Luciano Abecasis, ovacionado en el Gargantini al despedirse del fútbol profesional con la camiseta de Independiente Rivadavia.
Diego Tonetto llegó por primera vez a Independiente Rivadavia en el 2013 de la mano de Roberto Trotta. Llegó cuando todavía las buenas demoraban en venir para el Azul del Parque. Su segunda etapa floreció en la Lepra luego de un paso en la provincia por el Deportivo Maipú. En 2022, el mediocampista regresó al Parque y el resto de su recorrido en Independiente es historia. Ascenso y campeón.
Por ello, al describir a Independiente Rivadavia en su vida, luego de verlo campeón de la Copa Argentina, Tonetto expresó emocionado con el cantar de la hinchada de fondo en el Gargantini: "Después de mi familia, de mi hogar y refugio, Independiente es mi segunda casa. En lo futbolístico, es lo que siempre soñé. Para un jugador, tener la oportunidad de jugar con esta gente, es lo más lindo que puede tener un futbolista y yo lo hice por casi seis años".
Diego Tonetto es un hincha manifiesto de la Lepra y, en otro final de año soñado para el jugador, el pupilo de Berti evaluará al final de temporada (restando una fecha para el cierre de la participación Azul) qué será de su futuro. Una cosa es totalmente cierta: seguirá ligado incondicionalmente a Independiente Rivadavia.