La dirigencia de Independiente Rivadavia se tomó el momento de homenajear a uno de los héroes del ascenso y quien también tuvo su cuota de responsabilidad en el primer torneo en Primera División obtenido por un equipo del Oeste argentino cuando en el entretiempo le dedicaron unas sentidas palabras aLuciano Abecasis.
Todo el Bautista Gargantini aplaudió a uno de los jugadores emblema de la Lepra, quien cuando notó que ya no sería titular indiscutido supo adaptarse a un nuevo rol dentro del plantel: el de referente.
La emotiva despedida de Luciano Abecasis en su último partido en el Bautista Gargantini
Y el día que ningún jugador quiere que llegue, finalmente llegó. Es que en la semana previa al partido contra Central Córdoba el lateral de 35 años anunció que se trataba de su último partido en el Bautista Gargantini y, además, el último en su carrera.
Fue por eso que el jugador había agradecido a sus compañeros, a Alfredo Berti y al cuerpo técnico, además de dedicarle sentidas palabras a los dirigentes, empleados e hinchas leprosos.
Dicen que las despedidas son difíciles, pero Luciano Abecasis logró llevarla adelante con empatía, respeto y con la grandeza de los que hicieron historia. Y ojo, el camino no fue fácil, sin embargo, el lateral supo encararla: "Este es mi final feliz".
Luego de recibir un presente de parte del presidente Daniel Vila y mientras los hinchas coreaban "¡olé, olé, olé, Lucho, Lucho!, Abecasis se expresó hacia el público presente: "Solo palabras de agradecimiento. Es un momento muy difícil para hablar. Fue una historia hermosa".
"Les agradezco a cada uno de ustedes la innumerables muestras de cariño, los voy a llevar siempre en mi corazón", continuó un Luciano sumamente amoroso. Los hinchas aportaron su grano de emotividad al corearle: "¡Dale campeón, dale campeón!".
Luego fue el presidente Daniel Vila quien hizo uso de la palabra: "Gracias Lucho, gracias por lo que nos has dejado en este club. Gracias por ser un ejemplo para tus compañeros. Gracias por darnos los títulos que nos diste".
"Este club siempre te va a llevar en su corazón y en su memoria. Y una cosa más: decir adiós no es irse, Lucho se va a quedar en el club", expresó Vila para luego estrecharse en un fuerte abrazo con Luciano Abecasis.
La publicación de la Lepra para Luciano Abecasis
Minutos después del final del partido Independiente Rivadavia compartió un mensaje hacia su capitán: "En homenaje a Luciano Abecasis, protagonista de dos capítulos inolvidables de nuestra historia: el ascenso a Primera División y la conquista de la Copa Argentina".