La emotiva despedida de Luciano Abecasis en su último partido en el Bautista Gargantini

Fue por eso que el jugador había agradecido a sus compañeros, a Alfredo Berti y al cuerpo técnico, además de dedicarle sentidas palabras a los dirigentes, empleados e hinchas leprosos.

Dicen que las despedidas son difíciles, pero Luciano Abecasis logró llevarla adelante con empatía, respeto y con la grandeza de los que hicieron historia. Y ojo, el camino no fue fácil, sin embargo, el lateral supo encararla: "Este es mi final feliz".

Luciano Abecasis recibió un presente de parte de la dirigencia de la Lepra.

Luego de recibir un presente de parte del presidente Daniel Vila y mientras los hinchas coreaban "¡olé, olé, olé, Lucho, Lucho!, Abecasis se expresó hacia el público presente: "Solo palabras de agradecimiento. Es un momento muy difícil para hablar. Fue una historia hermosa".

"Les agradezco a cada uno de ustedes la innumerables muestras de cariño, los voy a llevar siempre en mi corazón", continuó un Luciano sumamente amoroso. Los hinchas aportaron su grano de emotividad al corearle: "¡Dale campeón, dale campeón!".

Luego fue el presidente Daniel Vila quien hizo uso de la palabra: "Gracias Lucho, gracias por lo que nos has dejado en este club. Gracias por ser un ejemplo para tus compañeros. Gracias por darnos los títulos que nos diste".

Daniel Vila le dedicó unas palabras muy emotivas a Luciano Abecasis.

"Este club siempre te va a llevar en su corazón y en su memoria. Y una cosa más: decir adiós no es irse, Lucho se va a quedar en el club", expresó Vila para luego estrecharse en un fuerte abrazo con Luciano Abecasis.

La publicación de la Lepra para Luciano Abecasis

Minutos después del final del partido Independiente Rivadavia compartió un mensaje hacia su capitán: "En homenaje a Luciano Abecasis, protagonista de dos capítulos inolvidables de nuestra historia: el ascenso a Primera División y la conquista de la Copa Argentina".

"Se le hizo entrega de un merecido reconocimiento por su sacrificio, su compromiso y por haber defendido con orgullo esta camiseta", continuó el mensaje.

La trayectoria de Luciano Abecasis